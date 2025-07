Efeito do elevador no corpo: a física por trás disso

Entrar em um elevador é algo que se tornou bem comum na nossa rotina, não é mesmo? Esteja você no trabalho, em casa ou fazendo compras, subir e descer andares faz parte do dia a dia. Mas, já parou pra pensar no que acontece com seu corpo durante esse pequeno trajeto vertical? Principalmente em prédios altos, a velocidade e a pressão mudam de forma surpreendente, gerando sensações que, embora estranhas, têm explicações bem simples.

Entender essas reações pode ser interessante e, pasme, até tranquilizador para quem sente um desconforto durante a viagem. Vamos explorar isso juntos.

Por que seu ouvido estala? A culpa é da pressão

Uma das sensações mais comuns ao subir ou descer em um elevador é aquele famoso “estalo” no ouvido. Isso acontece por causa da rápida mudança na pressão atmosférica. Quando você está subindo, a pressão do ar do lado de fora diminui, enquanto a pressão dentro do seu ouvido médio não muda de imediato. Esse desequilíbrio é que causa o estalo.

Para corrigir isso, seu corpo tem um truque esperto:

Trompa de Eustáquio: Esse pequeno canal conecta o ouvido médio à parte de trás do nariz e se abre para liberar o ar, equalizando a pressão interna com a externa. É nessa hora que você escuta aquele "pop" característico.

Bocejar ou engolir: Atos simples como bocejar, ingerir saliva ou mastigar um chiclete ajudam a abrir essa trompa mais rapidamente, aliviando a sensação de ouvido entupido. Um alívio instantâneo, não é?

A sensação de estar mais pesado ou mais leve (Força-G)

Outro efeito inesquecível é a percepção de peso que muda. Você já sentiu um frio na barriga ao descer ou se sentiu “grudado” no chão quando o elevador sobe?

Essa sensação é causada pela aceleração, conhecida como Força-G.

Ao subir: Quando o elevador acelera para cima, o chão empurra seus pés com uma força maior do que a gravidade, fazendo você sentir um aumento de peso momentâneo.

Ao descer: Quando o elevador desce, o chão parece "fugir" dos seus pés, diminuindo a força de contato. É isso que causa a sensação leve, o famoso “frio na barriga”.

Os elevadores modernos, principalmente os de alta velocidade, são projetados para suavizar essas acelerações e tornar a viagem mais confortável.

Os elevadores mais rápidos do mundo

Nos prédios mais altos do mundo, a tecnologia dos elevadores impressiona. Eles não só sobem e descem milhares de andares como fazem isso em velocidades estonteantes.

Recorde de velocidade: O elevador do Guangzhou CTF Finance Centre, na China, é um dos mais rápidos do globo, chegando a incríveis 75,6 km/h .

Tecnologia de ponta: Para garantir o conforto dos passageiros nessa velocidade, esses elevadores usam sistemas eletrônicos de amortecimento, cabines aerodinâmicas e guias ativas que reduzem vibrações e desconfortos.

Para a maioria das pessoas, os efeitos de uma simples viagem de elevador são inofensivos. Contudo, quem é mais sensível a tonturas, como no caso da labirintite, pode sentir um desconforto maior. É recomendado evitar movimentos bruscos e fixar o olhar em um ponto durante a viagem.