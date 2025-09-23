Itabira, cidade mineira que impulsionou a Vale e as exportações de ferro

No coração de Minas Gerais, entre montanhas e vales que inspiraram o poeta Carlos Drummond de Andrade, fica Itabira. Com cerca de 120 mil habitantes, essa cidade se tornou referência quando falamos de minério de ferro. É lá que nasceu a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. Na prática, Itabira foi responsável pelos primeiros embarques que colocaram o Brasil no cenário global da mineração. E, ao longo das décadas, essa companhia se consolidou como uma potência, exportando mais de 3 bilhões de toneladas de minério, especialmente para a China, seu principal parceiro comercial.

O nascimento da mineração moderna no Brasil

A trajetória de Itabira está entrelaçada com a história da Itabira Iron Ore Company, que foi criada em 1911 pelo empresário norte-americano Percival Farquhar. Ele enxergou nas jazidas de ferro da região uma grande oportunidade. No começo, o projeto enfrentou desafios, mas foi a base para a criação, em 1942, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que agora conhecemos apenas como Vale.

Dessa forma, Itabira se tornou o berço de uma das histórias de sucesso mais marcantes no Brasil. Junto aos trilhos ferroviários e ao Porto de Vitória, no Espírito Santo, a cidade se tornou parte essencial do modelo logístico que facilitou a exportação em grande escala do minério brasileiro.

Minério de ferro que move o mundo

As jazidas em Itabira estão localizadas na Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero, uma das regiões mais ricas em minério de ferro do planeta. Ao longo dos anos, mais de bilhões de toneladas foram extraídas de suas montanhas, levando o Brasil a se tornar o segundo maior exportador desse mineral no mundo.

Com o crescimento da China, especialmente a partir dos anos 2000, o minério de ferro se tornou ainda mais importante. Segundo dados da Vale, o país asiático já importou mais de 3 bilhões de toneladas da empresa, firmando uma parceria que influencia diretamente a economia brasileira. E Itabira, como local de origem dessa exploração, continua a ser símbolo dessa conexão global.

A cidade de Drummond

Além de seu papel na mineração, Itabira é reconhecida como a terra natal de Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas da nossa literatura. Ele retratou em seus versos a paisagem impactada pela mineração e os dilemas de uma cidade que, dependendo de suas montanhas, as via desaparecer.

Um trecho famoso seu diz: “Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói!”, capturando a complexa relação entre a mineração, a identidade cultural e a saudade de uma paisagem que se foi.

O impacto econômico

A mineração moldou não apenas a economia, mas também a sociedade de Itabira:

Empregos diretos e indiretos: muitas famílias dependem da mineração para suas vidas;

Royalties da CFEM: a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais é uma parte significativa do orçamento da cidade;

Efeito multiplicador: setores como transporte, comércio e serviços giram em torno da atividade mineral.

No entanto, essa dependência traz seus riscos. A diminuição das reservas e a flutuação dos preços internacionais podem afetar a arrecadação e o emprego, gerando incertezas.

Depois de mais de 80 anos de exploração, as minas de Itabira estão enfrentando um esgotamento gradual. A Vale já anunciou que pretende diminuir a extração na região ao mesmo tempo em que busca tecnologia para reaproveitar rejeitos e explorar outras áreas do Quadrilátero Ferrífero. Para a cidade, essa transformação é um desafio: como diversificar a economia depois de tanto tempo contando apenas com o minério? Novos projetos em turismo, cultura e serviços estão sendo incentivados como alternativas para o futuro.

Desafios socioambientais

O ciclo da mineração deixou, sim, marcas profundas no meio ambiente:

Montanhas rebaixadas: o relevo original se transformou em cavas abertas;

Rejeitos e barragens: garantir segurança e sustentabilidade é um grande desafio, especialmente após desastres em outras partes de Minas;

Qualidade de vida urbana: poeira e impacto na água afetam a rotina dos moradores.

Tanto a Vale quanto as autoridades locais estão buscando mitigar esses efeitos, mas a questão continua: como equilibrar desenvolvimento com a preservação do meio ambiente e da memória cultural?

Um legado em construção

Itabira vai além do título de cidade mineradora. Representa um Brasil que, enquanto exporta suas riquezas naturais, também busca alternativas para transformar esse potencial em desenvolvimento sustentável. O legado deixado pela mineração, tanto pela ascensão da Vale quanto pela poesia de Drummond, ilustra a ambivalência de uma cidade que progrediu ao mesmo tempo em que viu parte de sua beleza desaparecendo.

O futuro de Itabira dependerá da capacidade de diversificar a economia e utilizar sua herança mineral como um patrimônio cultural, turístico e tecnológico.