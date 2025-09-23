Mell Muzzillo e Guthierry Sotero formam casal em Três Graças

A novela “Três Graças” tem estreia agendada para o dia 20 de outubro e já começa a ganhar forma com a divulgação de detalhes sobre dois de seus protagonistas: Maggye e Júnior, interpretados por Mell Muzzillo e Guthierry Sotero.

Maggye é a filha adotiva de Kasper, vivido por Miguel Falabella, e João Rubens, interpretado por Samuel de Assis. Estudante de Design, ela é descrita como uma jovem doce e solidária, mas que também sabe se impor para proteger aqueles que ama. Criada em um orfanato, Maggye é grata aos pais que mudaram sua vida e lhe deram uma nova chance.

Júnior, por sua vez, é um jovem apaixonado por computação, que se destaca pelo seu trabalho duro e dedicação. A vida dele muda dramaticamente após a morte de seu pai, que foi vítima de medicamentos falsificados. Essa tragédia o motiva a lutar contra injustiças que afetam famílias como a sua. O encontro entre Júnior e Maggye acontece quando ele começa a prestar serviços de informática na galeria da família dela, e essa interação traz um romance que promete ser um dos principais arcos da novela.

No centro da trama está Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Ela vive em uma favela fictícia em São Paulo e representa a luta contra a desigualdade social e a corrupção. Gerluce é filha de Lígia, interpretada por Dira Paes, que foi mãe solteira na adolescência, e é mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral. Ela enfrenta a maternidade precoce e carrega uma pesada responsabilidade ao cuidar de sua mãe idosa e garantir que sua filha tenha oportunidades de realizar seus sonhos.

A história de Gerluce se complica quando ela descobre que sua patroa, Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e seu amante, Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício, estão envolvidos em um esquema de falsificação de medicamentos que coloca em risco a saúde da comunidade. Durante sua rotina, Gerluce encontra uma quantia significativa de dinheiro escondida em uma estátua na mansão de Arminda. Esse achado a coloca em uma situação moral complicada: ela deve ou não utilizar esse dinheiro ilícito para ajudar sua família e a comunidade?

Essa luta interna promete ser um dos pontos altos da novela, abordando a questão de até onde as pessoas podem justificar ações erradas em nome de um bem maior.

“Três Graças” é uma criação de Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. O folhetim sucederá a novela “Vale Tudo” na faixa das 21h e é uma das grandes apostas da emissora para o segundo semestre de 2025.