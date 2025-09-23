Notícias

Estátua da Havan é queimada durante a madrugada e é destruída

Diego Marques 4 horas atrás
Estátua da Havan em Petrolina é incendiada de madrugada; fogo destrói estrutura, Bombeiros controlam chamas e Polícia investiga ataque criminoso.
Estátua da Havan em Petrolina é incendiada de madrugada; fogo destrói estrutura, Bombeiros controlam chamas e Polícia investiga ataque criminoso.

A madrugada de terça-feira (23) começou agitada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Dois indivíduos vandalizaram a estátua emblemática da loja Havan, localizada na Avenida Honorato Viana. Eles chegaram ao local por volta das 2h, ateando fogo ao monumento, que é um verdadeiro símbolo da unidade.

A rápida ação dos bombeiros foi crucial para evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais. As câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos, e o Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 3h. Quando chegaram, as chamas já tinham se espalhado para um terreno vizinho, mas conseguiram controlar a situação. Infelizmente, a estrutura da estátua ficou completamente destruída, restando apenas a estrutura metálica.

A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o ocorrido. Um inquérito foi aberto para apurar os crimes de dano e incêndio doloso, visto que houve uma intenção clara de causar prejuízo.

Em nota, a Havan classificou a ação como criminosa e se comprometeu a acompanhar a investigação das autoridades para que os responsáveis sejam identificados e punidos. O fogo foi iniciado entre 2h e 2h30, no estacionamento da loja. Apesar da pronta resposta dos bombeiros, a imagem da estátua, que se tornou um marco na cidade, foi reduzida a destroços.

