Globo surpreende com nova aposta para o ‘BBB’

Tadeu Schmidt deve apresentar o ‘BBB’ até 2028, mas Globo já estuda futuro do programa

Tadeu Schmidt permanece como apresentador do "Big Brother Brasil" (BBB) na próxima edição, o "BBB 26". No entanto, a TV Globo já está avaliando a longo prazo quem poderia ser o substituto após o término de seu contrato com a emissora em 2028.

De acordo com informações, a Globo tem um critério claro para o próximo apresentador: assim como os anteriores — Pedro Bial e Tiago Leifert —, o novo rosto do reality deverá ser um jornalista. A emissora acredita que profissionais dessa área possuem formação adequada e habilidades, incluindo domínio do improviso e consciência do impacto das palavras em uma transmissão ao vivo.

Além de ser carismático, o futuro apresentador deve ser capaz de lidar com situações inesperadas que possam surgir durante as transmissões. Nesse cenário, o nome que tem surgido com destaque como possível substituto é o de Fred Bruno, que é influenciador e atualmente apresenta o "Globo Esporte SP". Ele é visto como um candidato forte, pois combina carisma e formação jornalística.

É importante ressaltar que essas considerações sobre o futuro do programa ainda são especulações. Tadeu Schmidt continua confirmado na apresentação do BBB e deve seguir no comando do show pelo período restante de seu contrato.

Globo desmente rumores sobre Eliana

Recentemente, a TV Globo também se pronunciou para desmentir boatos sobre a apresentadora Eliana, afirmando que ela não está sendo considerada para apresentar o "BBB". Rumores alegavam que Eliana poderia estar interessada em retornar ao SBT, mas essa possibilidade foi descartada. Segundo informações de jornais, a Globo tem planos significativos para a carreira da apresentadora, embora detalhes sobre esses projetos ainda não tenham sido revelados.

A emissora parece estar focada em estruturar suas apostas para o futuro do "BBB", enquanto mantém sua atual equipe em vigor.