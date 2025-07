Investimento de US$ 146 milhões redefine fabricação de satélites

Startup Muon Space Recebe R$ 146 Milhões para Aumentar Produção de Satellites

A startup Muon Space, especializada na fabricação de constelações de satélites, conseguiu captar um total de R$ 146 milhões em uma rodada de investimentos conhecida como Série B. Com esse financiamento, a empresa pretende expandir sua produção em um novo complexo de 12.000 metros quadrados localizado em San Jose, na Califórnia. Além disso, a empresa reportou um crescimento significativo em seus negócios em 2024, com a adição de mais de R$ 500 milhões em novos contratos.

A companhia arrecadou R$ 89,5 milhões neste último aporte, sendo R$ 44,5 milhões em ações e R$ 45 milhões em linhas de crédito. Este investimento segue um financiamento anterior obtido em agosto de 2024, que totalizou R$ 280 milhões. A Congruent Venture liderou este novo investimento, com a participação de outras empresas como Activate Capital, Acme Capital, Costanoa Ventures, Radical Ventures e ArcTern Ventures.

Muon Space foi fundada em 2021 por um grupo de engenheiros aeroespaciais, incluindo Jonny Dyer, Paul Day, Dan McCleese, Reuben Rohrschneider e Pascal Stang. Todos possuem experiência robusta em áreas como propulsão e controle de missão, com uma perspectiva voltada para o design de hardware escalável e o desenvolvimento de sistemas integrados de satélites.

Os satélites em constelação são uma tecnologia que vem ganhando destaque desde a popularização por empresas como SpaceX e Airbus. Esses sistemas consistem em múltiplos satélites trabalhando em conjunto, permitindo cobertura global contínua. Um exemplo famoso desse tipo de tecnologia é o sistema Starlink da SpaceX.

Além do novo financiamento, a Muon Space também anunciou a aquisição da startup Starlight Engines, que se destaca pela criação de sistemas de propulsão inovadores. Estes sistemas são vistos como alternativas mais seguras, acessíveis e escaláveis em comparação com os métodos tradicionais de propulsão. A integração dessa nova tecnologia permitirá que a empresa ofereça prazos de entrega mais rápidos e desempenho aprimorado nas missões.

O novo complexo em San Jose terá capacidade para produzir até 500 mini-satélites por ano, que têm pesos entre 100 e 500 kg. O espaço é projetado para atender rigorosos padrões de segurança e permitirá que a Muon Space participe de concorrências para contratos comerciais e em defesa. O ambiente de produção ocupa 6.500 metros quadrados dedicados à manufatura e 2.800 metros quadrados para salas limpas, todos abastecidos por uma usina solar de 300 quilowatts.

A Muon Space se destaca em um mercado que se tornou bastante competitivo, com milhares de constelações de satélites atualmente em operação. Para enfrentar as grandes empresas do setor, a startup adota uma abordagem integrada, que promete oferecer soluções em escala industrial, melhorando a entrega, o desempenho das missões e a resiliência ao longo da cadeia de valor do espaço.

Jonny Dyer, CEO da Muon Space, destaca que a empresa está focada em entregar sistemas de constelação de satélites otimizados para missões a uma velocidade sem precedentes. Com os novos contratos de 2024, a empresa demonstra um futuro promissor e em ascensão no setor.

Com uma equipe que dobrou em um ano, alcançando mais de 150 funcionários, a Muon Space segue se preparando para um crescimento significativo na indústria espacial, com a meta de acelerar a inovação e a produção em larga escala.