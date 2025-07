Elon Musk e Tesla apresentam inovações surpreendentes em carro novo

Após o sucesso nos últimos testes com seus “robôtáxis”, a Tesla, comandada pelo bilionário Elon Musk, voltou a ser notícia com uma conquista incrível. A montadora realizou o que chamou de primeira entrega autônoma de um carro a um cliente. Um Model Y, um SUV elétrico da marca, fez o trajeto sozinho da fábrica até a casa de seu novo proprietário.

E o mais impressionante? Não teve assistência remota e, diferente dos testes anteriores com os Cybercabs, não havia “monitores de segurança” a bordo. O percurso durou cerca de 30 minutos e, segundo a Tesla, tudo ocorreu sem problemas, marcando um grande passo para a companhia no mundo dos veículos autônomos.

Como funcionou a entrega autônoma da Tesla?

A entrega começou com as coordenadas da casa do comprador em Austin, Texas. O Tesla Model Y saiu da fábrica e percorreu aproximadamente 24 quilômetros, enfrentando o trânsito normalmente, sem intervenção humana. Apenas algumas autoridades estavam presentes, garantindo a segurança da viagem e evitando qualquer incidente.

Durante o trajeto, o desempenho do carro foi gravado por câmeras internas e externas, e a Tesla fez questão de compartilhar essas imagens nas redes sociais, mostrando a evolução de sua tecnologia.

Veículo autônomo da Tesla pode enfrentar problemas de regulamentação

Apesar do sucesso, o Model Y ainda tem alguns desafios pela frente, principalmente em relação à regulamentação. Cada estado dos EUA possui suas próprias regras sobre testes e uso de veículos autônomos. Por isso, a padronização das leis é crucial para que entregas como a de Austin se tornem algo comum.

Mas Elon Musk não parece estar desanimado com esses desafios. Ele acredita que essa entrega autônoma representa um grande avanço em direção à popularização de seus veículos. É um passo interessante em um futuro onde carros autônomos podem ser parte do nosso cotidiano.