Remake com Débora Falabella vai substituir História de Amor

A TV Globo já iniciou os preparativos para escolher a próxima novela que será exibida na faixa Edição Especial, que ocupa as tardes da emissora. A novela “História de Amor”, de Manoel Carlos, está programada para terminar no dia 5 de setembro. Com isso, quatro novelas estão concorrendo para assumir seu lugar: “Anjo Mau” (1997), “Caras & Bocas” (2009), “Paraíso” (2009) e o remake de “Sinhá Moça” (2006), que tem Débora Falabella no papel principal.

Entre as opções, “Sinhá Moça” é a favorita nos bastidores da emissora. A história, que mistura romance e a luta pela abolição da escravidão no Brasil do século XIX, possui um forte apelo histórico e emocional. O remake foi bem recebido na época de sua exibição, sendo elogiado pela direção de arte e pelo elenco, que contava com nomes como Osmar Prado, Patrícia Pillar e Eriberto Leão.

As demais novelas também trazem características que atraem o público. “Anjo Mau” é lembrada pela vilania de Nice, personagem interpretada pela atriz Glória Pires. “Caras & Bocas”, escrita por Walcyr Carrasco, é conhecida pelo seu humor, além da famosa presença do macaco Xico. Já “Paraíso”, de Benedito Ruy Barbosa, destaca o romance rural e as belas paisagens do interior do Brasil.

A decisão sobre qual novela substituirá “História de Amor” deve ser anunciada nas próximas semanas. A nova atração terá a importante tarefa de manter o bom desempenho da faixa, que atualmente é marcada pelo resgate emocional de clássicos da televisão brasileira.