Naked quase nova com motor robusto faz 36 km/l

A Yamaha Fazer 250, também conhecida como FZ25, é uma das motos que todo mundo já ouviu falar no Brasil. Seu motor potente, design marcante e a versatilidade para encarar tanto o dia a dia na cidade quanto as longas estradas a tornaram uma das preferidas entre os motociclistas. Se você estiver pensando em comprar uma, os modelos seminovos dos anos 2023 e 2024 estão com preços interessantes, girando em torno de R$ 21.000.

Mas nem tudo são flores. A fama de “inquebrável”, que a Fazer construiu ao longo dos anos, ficou um pouco abalada com relatos recentes de problemas sérios. Propriedades de donos têm documentado falhas no chassi e no motor, o que deixa o antigo sinônimo de confiança com um alerta: é sempre bom dar uma olhada mais de perto antes de fechar negócio.

O motor de 249cc e o dilema da 5ª marcha

O motor da Yamaha Fazer 250 é um monocilíndrico de 249,5 cc, que entrega 21,5 cv de potência e 2,1 kgf.m de torque. Isso significa que, na cidade, ela se comporta muito bem. O torque em baixas rotações facilita as saídas rápidas de semáforo e as manobras no trânsito, tornando a pilotagem um prazer.

Por outro lado, o dilema surge quando você pega a estrada. Com um câmbio de apenas 5 marchas, a ausência de uma sexta marcha faz o motor trabalhar em rotações bem altas quando se está acima dos 110 km/h. Isso resulta em mais vibrações, ruído e um consumo elevado de combustível, tornando as viagens longas mais desgastantes.

A fama de inquebrável em xeque, as trincas no chassi e os problemas de biela

Se você está pensando em adquirir uma Fazer 250 usada, um dos pontos que merece atenção é a questão das trincas no chassi. Esse problema, mais comum em motos fabricadas a partir de 2018, ocorre especialmente na região das soldas que fixam o motor à estrutura. Embora alguns digam que é culpa do uso indevido, a frequência desses relatos indica falhas no projeto.

Além disso, há preocupações com falhas na biela do motor. Esses defeitos podem ocorrer mesmo em motos com baixa quilometragem e representam gastos altos para conserto. Até agora, a Yamaha não fez um recall, então os custos acabam ficando totalmente com o proprietário.

Quanto custa manter? Preços, revisões e o seguro da FZ25

O preço de uma Yamaha Fazer 250 seminova é atrativo, mas vale a pena ficar atento ao mercado. A Tabela FIPE de junho de 2025 mostra que um modelo de 2023 está em torno de R$ 21.590. Porém, nos classificados, você consegue achar valores entre R$ 21.000 e R$ 23.500 para modelos 2023, e de R$ 22.500 a R$ 25.000 para os de 2024.

As manutenções são razoáveis, mas as peças originais, como o kit de transmissão, podem pesar no bolso. Agora, o seguro é outro assunto. O valor pode variar muito. Dependendo do perfil do motociclista e da cidade, o seguro anual pode ir de R$ 465 a mais de R$ 3.800. Por isso, fazer uma cotação é fundamental antes de decidir pela compra.

No mercado, a Yamaha Fazer 250 enfrenta uma concorrente forte: a Honda CB 300F Twister. Em termos de desempenho, a Honda leva a melhor: seu motor é mais potente e tem um câmbio de 6 marchas, além de outras vantagens técnicas. Já a Fazer se defende com um design mais arrojado e um pouco mais leve, ideal para quem valoriza manobrabilidade na cidade.

Vale a pena comprar uma Yamaha Fazer 250 em 2025?

A FZ25 dos anos 2023-2024 pode ser uma boa opção, mas não é mais uma escolha simples. Ela é indicada para quem vai usar principalmente em ambientes urbanos e preza por um visual atrativo e uma pilotagem ágil.

Se você planeja fazer viagens mais longas ou está apreensivo com os custos de possíveis problemas, a Honda CB 300F Twister pode ser uma escolha mais sensata. Lembre-se: ao olhar para uma Fazer usada, uma inspeção cuidadosa do chassi e do motor com um mecânico de confiança é essencial.