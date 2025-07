Impossível 8′ tem data de lançamento nas plataformas digitais

"Missão: Impossível – O Acerto Final" Chega às Plataformas Digitais

Após um grande sucesso nos cinemas, onde entrou para a lista dos dez filmes com maior bilheteira do ano, "Missão: Impossível – O Acerto Final" já tem uma data marcada para chegar às plataformas digitais. O filme, estrelado por Tom Cruise, será disponibilizado no Prime Video.

Sinopse do Filme

A história segue Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, que enfrenta sua missão mais arriscada até agora. Ele precisa localizar uma nova arma poderosa que ameaça a segurança global antes que ela caia em mãos erradas. Durante essa corrida contra o tempo, Hunt se depara com antigos inimigos, o que o faz colocar sua missão acima de tudo, inclusive das pessoas que ama.

O elenco conta ainda com nomes como Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Holt McCallany, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Esai Morales e Henry Czerny.

Data e Formato de Lançamento

"Missão: Impossível – O Acerto Final" estará disponível no Prime Video para compra e aluguel a partir do dia 18 de agosto, a partir das 23h, horário de Brasília. Neste momento, a pré-venda oferece a opção de compra por R$ 59,90, com o preço mais baixo garantido pela plataforma.

Esta nova adição à franquia "Missão: Impossível" promete mais uma vez emocionar e entreter o público com ação e suspense.

Fique atento para não perder a oportunidade de assistir a esse emocionante capítulo da saga de Ethan Hunt!