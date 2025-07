Mãe de ninguém: entenda a nova realidade familiar

A cantora Ana Castela, famosa no cenário sertanejo e apenas 21 anos, trouxe à tona um debate nas redes sociais sobre a responsabilidade que vem com a fama. Durante uma entrevista no programa “Nesse Canto Eu Conto”, Ana afirmou que se preocupa com o tipo de conteúdo que publica nas redes sociais, especialmente quando usa biquíni. Essa preocupação, segundo ela, é motivada pelo grande número de crianças e adolescentes que a seguem.

Ana comentou, “Tem mães que brigam comigo”, referindo-se ao cuidado que tem com sua imagem para não influenciar negativamente os fãs mirins. Ela explicou: “As crianças são muito carinhosas, me chamam de Ana Flávia, como se eu fosse uma tia. Tenho que pensar em tudo o que faço, no que visto, no que falo… A responsabilidade é enorme”. A artista ganhou notoriedade após criar vídeos que se tornaram virais na internet, alcançando rapidamente uma base de fãs muito fiel.

Após suas declarações, a repercussão nas redes foi intensa. Muitos internautas expressaram opiniões diferentes. Enquanto alguns apoiaram a postura consciente da artista, outros argumentaram que não era justo que Ana arcasse sozinha com a responsabilidade pela educação dos jovens. Alguém comentou: “Ela tem 21 anos, não é mãe de ninguém”, ressaltando que os pais também deveriam monitorar o que as crianças consomem.

Por outro lado, algumas fãs sugeriram que Ana poderia usar sua conexão com o público jovem de maneira criativa, como criar um projeto separado voltado para crianças, semelhante ao que Anitta fez com o “Clube da Anittinha”.

Ana Castela, que tem raízes no interior do Mato Grosso do Sul e é conhecida como “boiadeira”, também falou sobre seu passado e sua autenticidade. Ela rebateu críticas de quem questiona se ela realmente é do meio rural, destacando que sua trajetória e experiências na fazenda moldaram sua identidade. “Tem gente que diz que não sou boiadeira de verdade. Mas será que conhecem mesmo minha história?”, indagou.

Embora tenha começado a cantar “sem grandes pretensões”, Ana rapidamente se destacou na música sertaneja. Atualmente, ela enfrenta a rotina agitada de shows e compromissos, pouco tempo disponível até para visitar os avós. “A Ana Flávia do começo não consegue mais existir”, desabafou, refletindo sobre as mudanças em sua vida desde o início da carreira.