Notícias

Imagem das vítimas revela trágico destino de jovens desaparecidas

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 49 minutos atrás
2 minutos lidos
Só veja se tiver est0mag0! Primeira imagem dos corp0s das jovens que saíram para buscar roupas; cena deixa todos em... Ver mais
Policiais vasculhando área rural ao entardecer.

O sumiço de três amigas na cidade de Anguera, que fica a 40 km de Feira de Santana, está agitando a comunidade e gerando muita preocupação nas redes sociais. As jovens Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, Letícia Araújo Rodrigues, de 22, e Rafaela Carvalho Silva, de apenas 15, desapareceram enquanto saíam de casa para buscar algumas roupas na zona rural.

Esse caso, que ocorreu na última segunda-feira (6), chamou a atenção das autoridades rapidamente. Desde então, a Polícia Civil e Militar, com a ajuda de voluntários locais, vem realizando intensas buscas na região.

Na quinta-feira (9), a investigação teve uma reviravolta com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento das jovens. Durante a abordagem, a polícia encontrou roupas queimadas e um celular quebrado que pertence a uma das vítimas na casa deles.

Fogueira, vestígios e medo: os primeiros indícios

De acordo com o delegado José Marcos Rios, os objetos encontrados têm indicativos de que os suspeitos podem estar envolvidos no caso. Um dos itens apresentava manchas que podem ser de sangue, e esses fragmentos já foram enviados para análise.

Os dois homens foram autuados em flagrante por sequestro e estão sendo ouvidos na delegacia. A polícia também está investigando se eles têm alguma ligação com o tráfico de drogas na região, o que pode complicar ainda mais o caso.

Apesar das evidências, as autoridades ainda não descartam a possibilidade de que as meninas estejam vivas. "Estamos fazendo o possível para encontrá-las com vida", comentou o delegado, mostrando a esperança que ainda permanece.

O apelo das famílias e a esperança que resiste

As famílias das vítimas estão passando por momentos de angústia e esperança. A mãe de Letícia revelou que as roupas que ela foi buscar eram dela própria. "Ela sempre me avisa de tudo, estranhei quando não respondeu mais", desabafou, com a voz embargada.

Já a mãe de Rafaela mencionou que a filha saiu de casa sem levar seus pertences pessoais. "A mochila e a farda ficaram aqui. Eu quero acreditar que estão vivas", disse, fazendo um apelo à população para que ajudem na busca.

Enquanto a investigação avança, a cidade de Anguera se junta em correntes de oração e vigílias. A cada novo dia que amanhece, cresce a expectativa de que Carol, Letícia e Rafaela sejam encontradas, e que esse mistério tenha uma solução.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 49 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Apresentador Rodrigo Faro Acaba De Sofrer um…Ver mais

Rodrigo Faro enfrenta situação inesperada ao vivo

19 minutos atrás
Polícia Invade Festa de Patrícia Abravanel Após Descobrir Que…Ver mais

Polícia faz operação em festa de Patrícia Abravanel após denúncia

25 minutos atrás
Mesmo com pais mili0nários e famosos, Rafa Justus ch0ca o público ao assumir ser...Ver mais

Rafa Justus surpreende ao revelar sua verdadeira identidade

30 minutos atrás
Celso Portiolli chora e revela triste diagnóstico; 'Estou em estado ter... Ver mais

Celso Portiolli se emociona ao falar de diagnóstico difícil

33 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo