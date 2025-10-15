Imagem das vítimas revela trágico destino de jovens desaparecidas

O sumiço de três amigas na cidade de Anguera, que fica a 40 km de Feira de Santana, está agitando a comunidade e gerando muita preocupação nas redes sociais. As jovens Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, Letícia Araújo Rodrigues, de 22, e Rafaela Carvalho Silva, de apenas 15, desapareceram enquanto saíam de casa para buscar algumas roupas na zona rural.

Esse caso, que ocorreu na última segunda-feira (6), chamou a atenção das autoridades rapidamente. Desde então, a Polícia Civil e Militar, com a ajuda de voluntários locais, vem realizando intensas buscas na região.

Na quinta-feira (9), a investigação teve uma reviravolta com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento das jovens. Durante a abordagem, a polícia encontrou roupas queimadas e um celular quebrado que pertence a uma das vítimas na casa deles.

Fogueira, vestígios e medo: os primeiros indícios

De acordo com o delegado José Marcos Rios, os objetos encontrados têm indicativos de que os suspeitos podem estar envolvidos no caso. Um dos itens apresentava manchas que podem ser de sangue, e esses fragmentos já foram enviados para análise.

Os dois homens foram autuados em flagrante por sequestro e estão sendo ouvidos na delegacia. A polícia também está investigando se eles têm alguma ligação com o tráfico de drogas na região, o que pode complicar ainda mais o caso.

Apesar das evidências, as autoridades ainda não descartam a possibilidade de que as meninas estejam vivas. "Estamos fazendo o possível para encontrá-las com vida", comentou o delegado, mostrando a esperança que ainda permanece.

O apelo das famílias e a esperança que resiste

As famílias das vítimas estão passando por momentos de angústia e esperança. A mãe de Letícia revelou que as roupas que ela foi buscar eram dela própria. "Ela sempre me avisa de tudo, estranhei quando não respondeu mais", desabafou, com a voz embargada.

Já a mãe de Rafaela mencionou que a filha saiu de casa sem levar seus pertences pessoais. "A mochila e a farda ficaram aqui. Eu quero acreditar que estão vivas", disse, fazendo um apelo à população para que ajudem na busca.

Enquanto a investigação avança, a cidade de Anguera se junta em correntes de oração e vigílias. A cada novo dia que amanhece, cresce a expectativa de que Carol, Letícia e Rafaela sejam encontradas, e que esse mistério tenha uma solução.