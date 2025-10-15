Avó do menino desaparecido no Paraná fala sobre sua filha

A busca pelo pequeno Bernardo, de apenas dois anos, está mobilizando o Paraná inteiro. Desde a última quinta-feira, quando ele desapareceu, equipes de resgate estão se empenhando ao máximo. A família vive momentos de muita angústia, torcendo a cada instante por uma notícia que possa levar a criança de volta.

A avó do menino decidiu falar sobre o caso, revelando detalhes que só aumentam a preocupação. Ela mencionou que a própria mãe de Bernardo saiu de casa com ele sem dar muitas explicações. O que mais preocupa a família é que, desde então, não houve mais notícia alguma. Eles estão esperançosos de que esse depoimento traga à tona mais informações sobre o que realmente aconteceu.

O relato da avó

Em um depoimento carregado de emoção, a avó contou sobre seu último contato com a filha. Ela percebeu que a mãe de Bernardo estava agindo de forma bem estranha no dia do desaparecimento. Aquele jeito repentino de sair e, especialmente, a falta de comunicação, são incomuns e alarmantes.

A família tenta entender o porquê dessa atitude. O que mais desejam é que a mãe entre em contato, nem que seja para confirmar que o menino está a salvo. O pedido é simples: qualquer informação que possa tranquilizar a todos já faria uma grande diferença.

A avó fez um apelo sincero à filha, pedindo que ela pense no bem-estar de Bernardo. Ela clama por um sinal, por qualquer coisa que indique que o neto está bem. O desespero é palpável, mas o apoio da comunidade tem sido um alicerce importante nesse momento difícil.

Os esforços das buscas

As operações de busca estão se concentrando na região onde Bernardo foi visto pela última vez. Bombeiros, policiais e muitos voluntários estão se dedicando a percorrer matas, estradas e fazendas, na esperança de encontrá-lo.

O tempo é crucial em casos assim, e todos sabem disso. A cada hora que passa, a ansiedade só aumenta, mas a determinação das equipes de resgate permanece inabalável. As autoridades acreditam que a criança pode estar com a própria mãe.

Estima-se que ambos possam estar se deslocando para outra cidade. Por isso, o alerta foi ampliado para municípios vizinhos e até para outros estados. Qualquer pessoa que tenha uma informação, por mais simples que pareça, deve entrar em contato com a polícia.

Como o público pode ajudar

A divulgação é uma ferramenta super importante nesses momentos. Compartilhar a foto de Bernardo e os detalhes do caso nas redes sociais pode fazer uma enorme diferença. Às vezes, um detalhe que parece insignificante para alguém pode ser a chave para resolver o mistério.

É essencial que todos fiquem atentos a movimentações suspeitas na vizinhança. O menino é muito pequeno e depende totalmente dos cuidados de um adulto. A segurança dele é a prioridade para todos que estão envolvidos nas buscas.

A polícia ressalta que qualquer detalhe, por mais simples que seja, deve ser reportado. Não devemos assumir que outra pessoa já contou aquilo. Numa situação como essa, cada ajuda é bem-vinda e pode ser fundamental para trazer Bernardo de volta para casa.