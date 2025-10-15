Babá é morta a facadas por ex-marido da patroa após descoberta

Uma manhã que começava tranquila no bairro Santa Lúcia, em Maceió (AL), virou um pesadelo na vida da babá Inaiane Costa Silva, de 27 anos. Enquanto cuidava das crianças da patroa, ela foi brutalmente assassinada com várias facadas. A cena do crime deixou todos em estado de choque.

O ataque ocorreu na segunda-feira (13) e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o ex-marido da patroa, que invadiu a casa e atacou Inaiane, que não teve a menor chance de se defender. O pior é que três crianças presenciaram toda a cena, e a dona da casa, assim como seu namorado, não estavam presentes.

O crime parece ser uma vingança pensada contra a ex-mulher do agressor, a patroa de Inaiane. Essa informação deixa a situação ainda mais triste e perturbadora.

Vingança cruel e fuga desesperada

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime não aceitou o fim do relacionamento e decidiu agir de forma covarde, escolhendo Inaiane como alvo para atingir sua ex-companheira. Após o ataque, ele fugiu rapidamente do local, deixando um rastro de sangue e muito medo.

O delegado Emanuel Rodrigues, responsável pelo caso, informou que o homem já tinha um histórico de violência doméstica e havia sido denunciado por agressões. A ex-mulher, que estava separada há três meses, tinha uma medida protetiva em vigor — é de cortar o coração saber que, mesmo assim, não foi suficiente para garantir sua segurança e a da babá.

Antes de desaparecer, o assassino ainda teve a audácia de enviar um áudio para a ex, tentando se justificar e negar sua culpa. Essa atitude revoltou ainda mais os familiares e a comunidade, que se mobiliza neste momento de dor.

Cidade em choque e busca por justiça

A tragédia mobilizou equipes da Polícia Civil e Militar, que analisaram as imagens das câmeras de segurança na tentativa de descobrir a rota de fuga do criminoso. Por enquanto, ele continua foragido, e a busca por justiça é um grito coletivo.

Nas redes sociais, a memória de Inaiane se tornou símbolo da luta contra a violência de gênero. Amigos e familiares estão organizando homenagens, clamando por justiça e por mais proteção para mulheres que estão em risco.

O feminicídio não apenas devastou a vida de uma família, mas também serve como um aviso doloroso: a violência doméstica ainda ceifa vidas impiedosamente, mesmo com denúncias e medidas protetivas existindo. Essa situação nos faz refletir sobre a importância de se lutar constantemente por mais segurança e respeito para todas as mulheres.