Igreja de 672 toneladas mudou de endereço na Suécia

A igreja luterana de madeira de Kiruna, inaugurada em 1912, foi transportada com macacos hidráulicos em uma operação de R$ 285 milhões.
A igreja luterana de madeira de Kiruna, inaugurada em 1912, foi transportada com macacos hidráulicos em uma operação de R$ 285 milhões. Imagem: Euronews

A cidade de Kiruna, que fica no extremo norte da Suécia, presenciou um evento incrível recentemente. Sua famosa igreja luterana de madeira, com 40 metros de altura e impressionantes 672 toneladas, foi transportada para um novo local — uma jornada de cerca de cinco quilômetros. Essa movimentação não foi apenas uma mudança de endereço, mas uma necessidade. A igreja estava ameaçada pelo avanço da maior mina subterrânea de ferro da Europa, que estava colocando em risco tanto o solo quanto a estrutura centenária.

Esse projeto, que mais parece uma história de conto de fadas moderno, é um marco na engenharia. Inaugurada em 1912, a igreja de Kiruna atraiu a atenção global, especialmente porque a sua mudança foi transmitida ao vivo. O investimento para a operação foi de cerca de 52 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de R$ 285 milhões. Apesar de algumas discussões sobre o custo, a celebração pela preservação do edifício foi o sentimento predominante na comunidade.

A engenharia por trás da mudança da igreja de Kiruna

Mover um templo tão pesado e delicado não é tarefa simples. Para garantir a segurança da igreja luterana de madeira, foram necessários anos de planejamento e preparo. A equipe técnica começou escavando o terreno ao redor da base do edifício. Em seguida, colocaram grandes vigas de sustentação, que serviriam de base para a próxima etapa.

Usando potentes macacos hidráulicos, a estrutura foi lentamente erguida. Quando finalmente estava suspensa, foi posicionada numa plataforma de transporte, que contava com rodas especiais, pronta para a jornada. Cada passo do transporte foi realizado com extrema cautela, garantindo que a construção de madeira não sofresse nenhum dano. A viagem teve um caráter solene, com orações de um bispo, uma maneira de honrar a importância espiritual e cultural do templo.

Preservando a história diante do progresso industrial

Kiruna é uma cidade intimamente ligada à mineração, que sustenta a economia local. Porém, o crescimento da mina trouxe à tona um dilema: como equilibrar o progresso econômico e a preservação da história? A decisão de mover a igreja centenária reflete essa tensão.

A igreja luterana de madeira é mais do que um edifício. Ela simboliza a comunidade, serve como local de culto e espaço de memória. Assim, sua preservação era uma prioridade, mesmo com o alto custo do projeto. O fato de que a cidade arcar com as despesas mostra o quanto esse patrimônio cultural é valorizado.

Apesar de algumas críticas sobre os gastos, o sucesso da operação demonstrou que a decisão foi acertada. A jornada da igreja é um exemplo fascinante de como a engenharia moderna pode preservar a história. Em seu novo lar, ela continuará a ser um farol para a comunidade, testemunhando a capacidade humana de enfrentar desafios.

