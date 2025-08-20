Notícias

Botão do carro que economiza combustível no calor

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 49 minutos atrás
2 minutos lidos
Descubra o botão do carro que economiza combustível nos meses quentes
Botão de recirculação do ar-condicionado – Foto: Litoral Car

Dirigir em dias de calor intenso pode ser um verdadeiro desafio, especialmente em viagens longas sem sombra. O calor excessivo dentro do carro não só é desconfortável, mas pode tornar a experiência de dirigir bem menos agradável. Mas não se preocupe! Existe uma solução simples que pode ajudar a refrescar o ambiente sem gastar muito combustível: o uso adequado do botão de recirculação do ar-condicionado.

Muita gente nem sabe para que serve esse recurso, que pode ser um verdadeiro salva-vidas nessas situações. Ao usar a recirculação, você evita a entrada do ar quente de fora e mantém o ar condicionado já refrigerado, tornando as viagens em temperaturas elevadas muito mais suportáveis.

Função do botão de recirculação do ar-condicionado

O botão de recirculação serve para impedir que o ar quente do ambiente entre no carro. Assim, o ar que já está resfriado circula repetidamente, o que ajuda a baixar a temperatura interna do veículo. Isso traz mais conforto para quem está dentro e ainda economiza combustível, já que o compressor do ar-condicionado não precisa trabalhar tanto. Porém, é bom usar com moderação. A recirculação constante pode acabar reduzindo a quantidade de oxigênio, resultando em um ambiente um pouco abafado, o que não é ideal.

Dicas para maximizar o conforto no carro durante calor intenso

Além de saber usar o botão de recirculação, aqui vão algumas dicas para deixar o carro fresquinho. Antes de ligar o ar-condicionado, abra as janelas por alguns minutos para deixar o calor escapar. Isso ajuda a reduzir a temperatura interna de forma significativa. E sempre que possível, estacione em locais cobertos ou à sombra.

Outra dica é ajustar as saídas de ar do ar-condicionado para cima. O ar frio, sendo mais denso, tende a descer, então, direcionando-o para cima, você garante que a refrigeração seja mais uniforme dentro do carro.

Manutenção do ar-condicionado

A eficiência do ar-condicionado depende muito da sua manutenção. Trocar o filtro de cabine conforme as orientações do fabricante é fundamental para garantir que o sistema funcione bem. Em geral, recomenda-se trocar o filtro anualmente ou a cada 15 mil quilômetros, a não ser que você dirija em condições severas. Um filtro limpo não só melhora o desempenho do ar-condicionado como também ajuda a manter a qualidade do ar, evitando odores e poluentes.

Limpar os dutos do ar-condicionado pelo menos uma vez por ano é outra prática que faz diferença. Isso evita o acúmulo de microorganismos que podem causar cheiros desagradáveis, garantindo que todos respirem um ar fresco e saudável.

Cuidados essenciais para dias de calor extremo

Diante do calor extremo, é preciso estar atento a outros cuidados com o carro. As altas temperaturas podem desgastar os pneus mais rápido e aumentar o consumo de combustível. Para evitar problemas, verifique sempre a pressão dos pneus para garantir que estejam na faixa ideal. Também é importante checar os níveis de óleo e do líquido de arrefecimento para evitar que o motor superaqueça.

Essas práticas ajudam não só a melhorar a performance do carro, mas também asseguram a segurança e o bem-estar de todos os passageiros, independentemente do clima.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 49 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Calor extremo vai se tornar mais frequente, alertam cientistas

Cientistas alertam sobre aumento da frequência de calor extremo

19 minutos atrás
A igreja luterana de madeira de Kiruna, inaugurada em 1912, foi transportada com macacos hidráulicos em uma operação de R$ 285 milhões.

Igreja de 672 toneladas mudou de endereço na Suécia

54 minutos atrás
Vírus chinês preocupa autoridades; países ao redor do mundo em alerta

Vírus chinês gera alerta em países ao redor do mundo

1 hora atrás
Ideias do que levar quando visitar amigos para jantar

O que levar ao jantar na casa de amigos

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo