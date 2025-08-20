Notícias

Vírus chinês gera alerta em países ao redor do mundo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Vírus chinês preocupa autoridades; países ao redor do mundo em alerta
Vírus chinês preocupa autoridades; países ao redor do mundo em alerta

O metapneumovírus humano, embora identificado pela primeira vez na Holanda em 2001, tem ganhado atenção recentemente por estar infectando pessoas na China. Essa doença, que pode afetar o sistema respiratório, é conhecida por causar uma gripe que muitos já enfrentaram. No entanto, ela pode ser particularmente severa em idosos e crianças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que o metapneumovírus está na mesma categoria do vírus sincicial respiratório, outro agente que preocupa as autoridades de saúde.

A necessidade de monitoramento

Esse vírus se espalha por partículas que ficam no ar, o que facilita a transmissão de uma pessoa para outra, especialmente em ambientes fechados. Na China, as autoridades estão atentas ao seu comportamento e impacto.

O metapneumovírus pode deixar alguém bastante adoentado, e sua aparição não se limita a uma estação específica. Ele pode surgir na primavera ou no inverno, surpreendendo os mais desavisados em qualquer época do ano. Os sintomas comuns incluem tosse, dor de garganta e febre.

Muitas pessoas relatam também um entupimento no nariz, que pode até escorrer. Em casos mais graves, a infecção pode evoluir para pneumonia, causando inflamações nos pulmões e, em situações extremas, até bronquite. É normal que o paciente sinta dificuldade para respirar e desconforto no peito.

Além disso, a fadiga é um sintoma frequente. A pessoa pode ainda sentir tonturas e, conforme a infecção se agrava, até desidratação pode ocorrer. Há casos em que a febre não cede nem com medicações comuns. Portanto, se você ou alguém próximo estiver experimentando esses sintomas, procurar um médico o quanto antes é fundamental.

Embora qualquer pessoa possa contrair esse vírus, os idosos e bebês são os mais vulneráveis. Aqueles com doenças respiratórias, como asma, também precisam estar especialmente atentos. Profissionais de saúde, então, devem redobrar a vigilância para evitar surtos e complicações.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Calor extremo vai se tornar mais frequente, alertam cientistas

Cientistas alertam sobre aumento da frequência de calor extremo

19 minutos atrás
Descubra o botão do carro que economiza combustível nos meses quentes

Botão do carro que economiza combustível no calor

49 minutos atrás
A igreja luterana de madeira de Kiruna, inaugurada em 1912, foi transportada com macacos hidráulicos em uma operação de R$ 285 milhões.

Igreja de 672 toneladas mudou de endereço na Suécia

54 minutos atrás
Ideias do que levar quando visitar amigos para jantar

O que levar ao jantar na casa de amigos

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo