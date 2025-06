Austria enfrenta a WSG Tirol em primeiro teste da temporada

Neste final de semana, o SC Austria Lustenau fará seu primeiro teste do período de preparação para a nova temporada. A equipe verde e branca enfrentará a WSG Tirol em um amistoso que acontecerá no Gernot-Langes-Stadion, na Áustria, com início marcado para as 15h30 de sexta-feira.

O WSG Tirol terminou a última temporada da Bundesliga na nona posição. Durante a pré-temporada, a equipe, comandada pelo técnico Philipp Semlic, já teve a oportunidade de jogar, vencendo os amadores do FC Bayern München por 2 a 1 em um amistoso realizado na última terça-feira.

Para o SC Austria Lustenau, o confronto será uma importante oportunidade de avaliar o time e testar os novos jogadores que se juntaram ao elenco. Este amistoso representa o primeiro grande desafio nessa fase de preparação.

Além disso, já está definida a data para o início da nova temporada 2025/26. O SC Austria Lustenau vai jogar fora de casa na primeira rodada da Copa da Áustria (ÖFB-Cup) contra o SV Kuchl, em uma partida que ocorrerá no sábado, 26 de julho, às 18h, em Salzburgo. Essa competição será uma oportunidade para o time buscar um bom resultado logo no início da temporada.