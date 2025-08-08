Chairman da HYBE lamenta investigações em memorando para funcionários

Bang Si-Hyuk, presidente da HYBE, empresa de entretenimento conhecida por abrigar grupos como BTS e Le Sserafim, manifestou sua preocupação em relação às investigações que estão sendo conduzidas contra ele e a companhia na Coreia do Sul. Em um e-mail enviado aos funcionários, Bang mencionou que, ao longo do último ano, muitas informações sobre sua pessoa têm sido veiculadas na imprensa, causando confusão e preocupação tanto entre os colaboradores da empresa quanto entre os artistas, fãs e parceiros.

Atualmente, a HYBE e seu presidente estão sob investigação por autoridades sul-coreanas. A mais recente série de questionamentos envolve a fiscalização fiscal da empresa, que está sendo investigada por possíveis violações de mercado, de acordo com informações da imprensa local. Além disso, no início deste ano, as instalações da HYBE foram alvo de uma operação policial em razão de denúncias de insider trading (uso de informações privilegiadas) por parte de um ex-executivo. No ano passado, surgiram relatos de que Bang e a HYBE também estavam sendo analisados por supostas irregularidades relacionadas à oferta pública inicial (IPO) da empresa, que era conhecida como Big Hit Entertainment até a mudança de nome em 2021.

Bang, que atualmente se encontra nos Estados Unidos, declarou que pretende retornar à Coreia do Sul para colaborar de maneira integral e transparente com os investigadores a fim de esclarecer as alegações que estão sendo feitas. Ele expressou um forte sentimento de arrependimento, especialmente com relação aos membros e artistas que deveriam estar focados em suas carreiras e projetos criativos, mas que podem estar se sentindo prejudicados por essa situação. Bang reconheceu que sua ausência pode ter contribuído para o desconforto e a frustração.

O grupo BTS, o mais famoso do portfólio da HYBE, está em uma pausa prolongada desde o ano passado devido ao serviço militar obrigatório de seus integrantes. No entanto, há planos para um retorno em março de 2026.

Em resposta às notícias que cercam a investigação, as ações da HYBE subiram 7% no último dia, alcançando 277.500 won sul-coreanos, o que equivale a cerca de 200 dólares.