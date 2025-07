Houthis atacam navio no Mar Vermelho: 10 resgatados, 3 mortos

Incidente no Mar Vermelho: Navio afundado e crew resgatada

Recentemente, um navio chamado Eternity C afundou no Mar Vermelho após ser atacado por rebeldes Houthis, que têm grande influência na guerra civil do Iémen. De acordo com informações da missão de segurança marítima da União Europeia, dez pessoas foram resgatadas após o naufrágio, mas outros tripulantes estão sob a custódia dos rebeldes.

O ataque aconteceu quando o Eternity C estava se aproximando da costa do Iémen. Os Houthis afirmaram que atingiram o navio usando um bote não tripulado, além de seis mísseis de cruzeiro e balísticos, alegando que a embarcação estava a caminho do porto israelense de Eilat. Após o ataque, o grupo insurgente levou alguns membros da tripulação para um local desconhecido e prestou assistência médica a eles.

No total, 25 pessoas estavam a bordo do navio, sendo 22 membros da tripulação — 21 filipinos e 1 russo — e uma equipe de segurança composta por três pessoas. Três tripulantes morreram devido ao ataque, e fontes afirmam que os Houthis detêm pelo menos seis membros da equipe.

Entre os dez resgatados, estavam oito filipinos e dois membros da equipe de segurança, um grego e um indiano. As operações de resgate foram coordenadas por uma missão da União Europeia que atua na região.

A Eternity C, um navio cargueiro de bandeira liberiana, estava sendo atacada há dias pelos Houthis. Este evento marca a segunda vez que um navio comercial foi alvo de ataques do grupo rebelde na semana. Um outro navio, o Magic Seas, também foi atacado recentemente, forçando sua tripulação a abandonar a embarcação.

Os Houthis têm intensificado seus ataques contra embarcações que consideram ter conexões com Israel, justificando suas ações como apoio ao “povo palestino oprimido”. Além disso, a missão dos EUA no Iémen denunciou o sequestro dos membros da tripulação e pediu a liberação imediata.

Na última semana, um vídeo divulgado pelos Houthis mostrou o Eternity C severamente danificado e afundando, acompanhado de comunicações anteriores em que garantiam a segurança da tripulação.

O aumento das ameaças aos navios no Mar Vermelho gera preocupações sobre uma nova crise de transporte marítimo, especialmente considerando que esta é uma rota vital para o comércio global. Apesar de uma trégua anterior em ataques a navios de guerra dos Estados Unidos, os Houthis continuam a atacar embarcações que consideram ligadas a Israel, intensificando os temores sobre a segurança na região.