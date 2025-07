Ressurreição: nova série com Michael C. Hall chega ao público

Dexter: Ressurreição é o novo capítulo da famosa série com Michael C. Hall, que dá continuidade à história do icônico personagem. A série faz parte da franquia que inclui os eventos de Dexter (2006-2013) e Dexter: New Blood (2022). Os fãs podem esperar novas revelações sobre o destino de Dexter, já que a estreia na plataforma de streaming Paramount+ está marcada para 11 de julho, às 21h00 (horário de Brasília). Neste dia, os dois primeiros episódios estarão disponíveis para os assinantes.

A nova temporada promete explorar o que realmente aconteceu com Dexter após os eventos de Dexter: New Blood. Embora muitos acreditassem que o famoso serial killer tivesse encontrado seu fim, a primeira prévia divulgada sugere que ele ainda está muito vivo.

O elenco de Dexter: Ressurreição reúne não apenas Michael C. Hall, mas também antigos rostos da série. James Remar retorna como Harry Morgan, pai do protagonista. David Zayas reprisa seu papel como Angel Batista, parceiro de Dexter. O filho do serial killer, Harrison Morgan, é interpretado por Jack Alcott. Além disso, conhecidos vilões como Arthur Miller, o chamado Assassino da Trindade, e Miguel Prado aparecem novamente. Esses personagens são vividos por John Lithgow e Jimmy Smits, respectivamente.

Outro atrativo da nova temporada é seu elenco diversificado, que inclui estrelas como Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian e Neil Patrick Harris. Cada um deles traz sua própria força para a trama, aumentando a expectativa em torno da série.

Com episódios que serão lançados semanalmente, o retorno de Dexter promete mistério e ação para os fãs que acompanharam a trajetória do personagem desde o início. A estreia no Paramount+ certamente marcará um momento aguardado para muitos espectadores.