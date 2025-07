Audiência no caso civil de Sean Combs sobre ‘Druski’ Desbordes

Uma audiência foi marcada pela juíza Rita F. Lin no processo civil que envolve Sean “Diddy” Combs e Drew Desbordes, conhecido como Druski. A audiência será realizada por videoconferência às 15h30, horário do Pacífico, e servirá para que os advogados de Druski respondam a perguntas da juíza.

O caso foi movido por Ashley Parham, além de duas pessoas identificadas como John e Jane Doe. Os réus estão sendo acusados de agressão sexual e de violação da lei RICO, que trata de organizações criminosas, entre outras alegações.

Durante a audiência, advogados, membros da comunidade e representantes da mídia poderão acompanhar o evento. As informações sobre o acesso à transmissão online estão disponíveis no site do tribunal, no qual todos podem inclinar-se a se informar mais sobre o andamento do processo.