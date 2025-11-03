Hotel de luxo fechado vira cemitério de carros na China

Um vídeo recente do canal Exploring the Unbeaten Path mostrou uma coleção impressionante de carros de luxo abandonados em um hotel fechado em Macau, na China. As imagens revelam um cenário de desolação, com poeira acumulada, janelas quebradas e placas vandalizadas.

O hotel, que foi inaugurado em 1992 e contava com mais de 500 quartos, parou de funcionar em julho de 2016. A decisão da prefeitura veio após a descoberta de várias falhas de segurança, especialmente em relação a incêndios e questões administrativas, segundo a autoridade de turismo local.

Dentre os carros esquecidos, aparecem três Rolls-Royce Phantom, uma limusine Hummer H2 e um Dodge Charger limusine, além de Toyota Alphard e Vellfire, Porsche e Audi, todos cobertos por grossas camadas de poeira.

Esse achado levanta questões sobre o futuro do patrimônio abandonado e a segurança em locais turísticos que enfrentam problemas semelhantes. Essa situação pode refletir o abandono imobiliário que alguns destinos enfrentam, especialmente em regiões com um crescimento excessivo do turismo, como as áreas de cassino.

Hotel cinco estrelas fechado em 2016 por falhas de segurança

O famoso Beijing Imperial Palace Hotel, anteriormente conhecido como New Century Hotel, foi interditado em 22 de julho de 2016 devido a sérias deficiências em suas saídas e equipamentos de segurança contra incêndio. As inspeções revelaram que o local não apresentava conformidade com as normas exigidas para garantir a segurança dos hóspedes.

As autoridades destacaram que o fechamento foi uma ação em prol do bem público, indicando que a segurança do local e a imagem do destino estavam em risco. Relatos da imprensa local mostraram que materiais inflamáveis eram armazenados de forma inadequada e houve modificações ilegais na estrutura do hotel.

O casino Greek Mythology, que funcionava ali, já havia fechado suas portas no final de 2015. E, com a falta de reformas e disputas internas entre os proprietários, o local nunca mais reabriu.

Coleção improvável: Rolls-Royce Phantom, Hummer H2 e mais

O vídeo revela os Rolls-Royce Phantom posicionados na entrada principal, cercados por marcas de vandalismo e deterioração. Esses modelos eram utilizados para transportar convidados VIP em eventos especiais.

Na parte inferior do hotel, a equipe de exploradores encontrou uma Hummer H2 limusine com o interior exposto e sinais evidentes de abandono. Nos subsolos, também foram encontrados um Dodge Charger limusine, um Porsche Cayenne e um Audi, todos imersos em poeira e em condições precárias.

Visualmente, os carros desprezados apresentam pneus murchos e vidros quebrados, indicando que estão parados há anos. Os exploradores relataram que as portas estavam destrancadas, facilitando o acesso para filmagens sem que nada fosse levado.

De acordo com informações locais, parte desses veículos pode ter sido desativada por orientação dos proprietários, a fim de prevenir possíveis disputas legais ou revendas. No entanto, essa versão não é oficialmente confirmada.

Para colecionadores e entusiastas, esses veículos têm um valor histórico significativo, embora a restauração dependa de aspectos legais e processos que ainda não foram iniciados.

Como os exploradores localizaram o hotel abandonado

A equipe de exploradores passou dias em busca do hotel, utilizando dicas de redes sociais, fotos antigas e mapas, tudo para evitar revelar a localização exata. O foco deles era documentar as condições do lugar e alertar sobre os riscos de ruína.

O canal Exploring the Unbeaten Path é conhecido por registrar locais esquecidos, sempre com um toque de cautela. No vídeo, eles ressaltam a importância de não invadir propriedades, já que muitos locais podem ter pisos instáveis e fios expostos.

Por motivo de segurança, a equipe decidiu não divulgar coordenadas ou fundamentos de suas rotas, pois a divulgação excessiva poderia atrair vândalos e aumentar os danos ao patrimônio.

Situação legal do imóvel e próximos passos do governo de Macau

Desde 2016, o hotel continua sem operar e perdeu sua licença. O governo começou, entre 2014 e 2024, a revogação do arrendamento do terreno por causa do descumprimento das normas estabelecidas e do abandono prolongado.

A revogação permite ao governo retomar a área e aplicar multas. As autoridades afirmam que o imóvel representa um risco urbano e infringe normas de planejamento e segurança contra incêndios.

Até o momento, não existem anúncios sobre leilão dos bens móveis, como os carros. Qualquer destinação requer um inventário completo, laudo técnico e a definição legal dos direitos de propriedade, seguindo os procedimentos locais.

Esse caso se transformou em um exemplo de governança em hotéis que faliram, e especialistas defendem a necessidade de regras mais rígidas para proteger hóspedes e funcionários.

Impactos para turismo, patrimônio e segurança urbana em Macau

A presença de carros de luxo abandonados desperta a curiosidade de muitas pessoas, mas também traz à tona a percepção de risco e decadência. As marcas, como a Rolls-Royce, estão sendo associadas a um cenário de deterioração e conflitos legais.

Para o setor turístico, é fundamental recuperar as áreas degradadas e dar um destino seguro a elas. Ideias de reconversão podem transformar esses espaços em centros culturais, hotéis modernos ou até habitação adequada, sempre respeitando o planejamento urbano.

Por enquanto, o local continua fechado ao público, e as autoridades pedem que as pessoas evitem entrar, já que há riscos reais de desabamento, mofo e materiais tóxicos.

E isso levanta uma questão interessante: o que você faria com essa frota esquecida? Um leilão imediato para restaurar essas raridades ou preservar esse cenário como uma memória de um ciclo que terminou?