Igor Fernandez e Paulo Lessa são confirmados em ‘Bruna Surfistinha 2’

O ator Igor Fernandez, reconhecido por suas atuações em séries como “Os Donos do Jogo” na Netflix e “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” na HBO, foi escalado para o filme “Bruna Surfistinha 2”. Ele contracenará com Deborah Secco, que retorna ao papel da famosa ex-garota de programa brasileira. A nova produção é uma sequência do filme de sucesso lançado em 2011 e promete trazer novas cenas intensas e explorar uma fase diferente da vida da protagonista.

Além de Fernandez e Secco, o elenco conta com a participação de Paulo Lessa e inclui também nomes conhecidos da produção anterior. Drica Moraes, Cássio Gabus Mendes e Fabiula Nascimento estarão presentes, trazendo de volta personagens centrais da história original. Recentemente, Deborah Secco compartilhou uma foto das leituras de roteiro, onde todos esses atores aparecem juntos, confirmando a continuidade das histórias.

O roteiro do longa-metragem está sendo elaborado por Mariana Bardan e Eduardo Melo, que são os criadores da série “Cangaço Novo”, em colaboração com o diretor Marcus Baldini. A expectativa é que o filme traga uma nova perspectiva sobre Bruna, abordando temas atuais e o impacto das redes sociais na vida da protagonista.

O filme anterior, lançado em 2011, foi inspirado no livro “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, escrito por Raquel Pacheco, que usa o nome de Bruna Surfistinha. Neste livro, Raquel narra sua experiência no mundo da prostituição. A sequência pode explorar novas vivências de Bruna e seu período após deixar a profissão.

Raquel também escreveu outro livro, intitulado “O Que Aprendi com Bruna Surfistinha”, onde descreve vários momentos marcantes, incluindo experiências com figuras como um apresentador de televisão e um jogador de futebol que se sentiu ofendido por não ser reconhecido. Embora não tenha sido confirmado se essas histórias farão parte do novo roteiro, o interesse do público pela produção é inegável. A expectativa em torno do filme é elevada, com muitos aguardando por novidades sobre o que está por vir.