SBT confirma reprise da novela ‘Esmeralda’ em novembro

Diego Marques 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Fernando Colunga e Letícia Calderón em Esmeralda. Foto: Divulgação
SBT anuncia a reprise da novela mexicana ‘Esmeralda’ em novembro

O SBT anunciou a volta da famosa novela mexicana “Esmeralda”, que foi exibida originalmente em 1997. A nova exibição vai acontecer na faixa do início da tarde, substituindo a novela “Maria do Bairro”, que atualmente está em reprise. Embora a emissora ainda não tenha definido uma data específica para a estreia, a expectativa é que a trama retorne ainda em novembro.

“Esmeralda” é considerada um dos clássicos da teledramaturgia mexicana e teve sua primeira exibição no Brasil em 2000, quando obteve uma média de 14 pontos de audiência, conforme informações da própria emissora. O sucesso da novela foi tão significativo que, em 2004, o SBT decidiu produzir uma versão brasileira da história, estrelada por Bianca Castanho e Cláudio Lins.

Esta será a primeira vez que a versão original de “Esmeralda” será reprisada pelo SBT, respondendo a pedidos antigos dos telespectadores que acompanham novelas nas tardes do canal.

### A trama de “Esmeralda”

Baseada na obra da escritora cubana Delia Fiallo, “Esmeralda” é um remake de novelas venezuelanas e traz uma mistura de drama e romance típicos do melodrama latino. A história começa em uma noite de tempestade, quando a parteira Dominga, interpretada por Raquel Olmedo, realiza dois partos simultâneos.

Durante o processo, a mãe de um menino morre, enquanto na fazenda ao lado, Branca (Raquel Morell) dá à luz uma menina. O marido dela, Rodolfo (Enrique Lizalde), desejava um filho homem e, acreditando que a criança nasceu morta, Dominga é convencida por Crisanta (Dina de Marco) a trocar os bebês. Como pagamento pelo segredo, ela recebe brincos de esmeraldas. Mais tarde, Dominga percebe que a menina, que foi chamada de Esmeralda, está viva. Ela decide criá-la, e a jovem cresce cega, mas com um coração puro.

Dezoito anos depois, o jovem José Armando (Fernando Colunga), que foi criado pelos Peñarreal, retorna à fazenda e se apaixona por Esmeralda, o que provoca a fúria de Rodolfo, o patriarca da família.

Produzida por Salvador Mejía e dirigida por Beatriz Sheridan, a novela também contou com a participação de atrizes renomadas como Laura Zapata, Ana Patrícia Rojo e Salvador Pineda como vilões, além de outras participações de destaque, como a de Nora Salinas e Juan Pablo Gamboa.

