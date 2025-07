Horóscopo de hoje: previsões para Aquário em 14/07/2025

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025, o ambiente astrológico está agitado. Essa movimentação traz desafios que os diferentes signos do zodíaco precisarão enfrentar ao longo do dia.

### Previsões para Aquário

Os nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro representam o signo de Aquário. Para eles, a previsão é de que, para manter o conforto e a segurança que conquistaram, não é necessário se esforçar excessivamente. É importante não deixar que a ansiedade, que pode sugerir que essas condições estão em risco, domine suas ações. O ideal é viver o momento com alegria e tranquilidade.

### Entendendo o Ascendente

Muitas pessoas conhecem seu signo solar, que é definido pela data de nascimento. O signo solar muda a cada 28 dias, enquanto o ascendente varia a cada duas horas. Para descobrir o ascendente, é preciso ter a hora exata do nascimento, que permitirá calcular o signo associado. Embora existam métodos para encontrar essa informação, a consulta a um astrólogo é a opção mais precisa, pois ele pode fazer uma interpretação completa do mapa astral.

#### Como Calcular o Ascendente

O ascendente muda a cada duas horas, começando com o nascer do Sol. Para entender como isso funciona e como calcular seu ascendente, existem diversos guias disponíveis.

### Polaridade dos Signos

Na astrologia, os 12 signos do zodíaco se dividem em duas polaridades. Essas polaridades ajudam a identificar comportamentos e energias características de cada signo. Existem duas forças opostas que se complementam, muito parecido com o conceito oriental de Yin e Yang, que representa um equilíbrio universal.

As polaridades dos signos podem ser classificadas em masculina e feminina. Os signos masculinos incluem Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário, enquanto os femininos são Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes.

#### Comportamento e Polaridades

Pessoas com signos de polaridade masculina geralmente têm características mais expansivas e dinâmicas. Já as com signos de polaridade feminina tendem a ser mais introspectivas, refletindo profundamente sobre suas emoções, e são menos propensas a se expor socialmente.

Este entendimento sobre signos e ascendente pode ajudar a esclarecer comportamentos e diferentes energias que cada pessoa emana, aprofundando o conhecimento sobre o impacto da astrologia em nossas vidas.