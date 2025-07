Diminui número de traders de varejo com alta do Bitcoin

Bitcoin alcançou novas máximas históricas nesta semana, mas os investidores de varejo parecem hesitantes em reaparecer no mercado, de acordo com um pesquisador do setor. A busca por fundos de índice de Bitcoin (ETFs) no mercado à vista, porém, está em alta, com registros de entradas diárias superiores a um bilhão de dólares na quinta e na sexta-feira, um fato inédito em dois dias consecutivos.

### Crescimento impulsionado por instituições

André Dragosch, chefe de pesquisa da Bitwise, comentou em uma rede social que, apesar do Bitcoin atingir novos patamares, o interesse dos investidores de varejo é praticamente inexistente. De acordo com ele, a falta de buscas no Google pelo termo “Bitcoin” indica que muitas pessoas não estão acompanhando esse movimento, mesmo com o ativo chegando a preços recordes.

Durante a semana de 6 a 12 de julho, o interesse global nas buscas pelo termo “Bitcoin” subiu 8% em relação à semana anterior, coincidente com o momento em que o Bitcoin superou seu recorde anterior de 111.970 dólares na quarta-feira, alcançando a marca de 118.780 dólares na sexta-feira.

No entanto, as buscas pelo termo ainda estão 60% abaixo do pico registrado entre 10 e 16 de novembro de 2024, um período que se seguiu à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Aquele mês resultou em um rali que fez o Bitcoin ultrapassar pela primeira vez a marca dos 100 mil dólares em 5 de dezembro.

### A percepção dos investidores de varejo

Alguns defensores do Bitcoin acreditam que os investidores de varejo podem achar que o preço atual do Bitcoin está muito alto para entrar no mercado. A comentarista Lindsay Stamp expressou a visão de que muitos investidores de varejo, ao verem o preço de um Bitcoin em 117 mil dólares, podem concluir que “perderam a oportunidade” e não considerem mais a compra.

Cedric Youngelman, apresentador de um podcast sobre Bitcoin, também compartilhou essa visão, questionando: “A que preço o varejo vai perceber?”. Ele acredita que pode demorar muito para que esses investidores voltem a participar.

### Expectativas para o futuro do Bitcoin

O analista de blockchain Willy Woo afirmou que a tendência de alta do Bitcoin ainda não chegou ao fim. Ele acredita que ainda existem muitas oportunidades de valorização pela frente.

Enquanto isso, os ETFs de Bitcoin tiveram um desempenho forte na semana passada, com um total de 2,72 bilhões de dólares em entradas durante esses cinco dias.

Essas movimentações sugerem que, se a participação de investidores de varejo em ETFs de Bitcoin estiver crescendo, pode ser necessário reavaliar como os dados de mercado estão sendo interpretados, pois isso pode refletir a demanda real desses investidores.