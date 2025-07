Estreia afeta audiência do SBT de forma significativa

Na última segunda-feira, 28 de julho, o programa “Casos de Família” fez seu retorno ao SBT após um intervalo de mais de um ano. Apresentado pela conhecida Christina Rocha, o programa continua seu formato tradicional, que apresenta relatos reais sobre conflitos familiares, com a análise da psicóloga Anahy D’Amico e a participação da plateia.

Nesta nova fase, uma das principais mudanças foi a inclusão de discussões sobre desentendimentos que envolvem celebridades, ampliando o foco do programa para temas que geram repercussão nas redes sociais e na mídia.

### Audiência da Estreia

Os dados preliminares indicam que a estreia não foi positiva em termos de audiência. No horário das 14h45 às 15h30, o “Casos de Família” ficou em terceiro lugar no ranking de audiência da TV aberta, registrando 2,9 pontos, com picos de 3,6. A competição no período foi acirrada, com a TV Globo liderando com 12,8 pontos e a Record TV em segundo lugar com 5,2 pontos. Por outro lado, a Band obteve 0,9 ponto.

É importante destacar que na semana anterior, durante os últimos episódios da novela “A Usurpadora”, o SBT alcançava entre 3 e 4 pontos, indicando que o retorno do programa teve um impacto negativo nas suas médias.

### Desafios e Expectativas

Christina Rocha, em uma coletiva de imprensa realizada em maio, se mostrou consciente das dificuldades de retomar um programa dentro de um cenário de televisão altamente competitivo. Apesar dos desafios, a apresentadora expressou otimismo e confiança na retomada de uma audiência sólida. Ela comentou que “a audiência não se reconquista do dia para a noite”, mas acredita que o público fiel do SBT voltará.

### Novidades no Formato

O diretor Rafael Bello ressaltou que o programa passou por mudanças significativas, tanto na parte editorial quanto na parte visual. O cenário foi atualizado e agora conta com três ambientes distintos, tornando as gravações mais dinâmicas. Além disso, a interação da plateia com os temas discutidos foi intensificada, permitindo um envolvimento maior. A abertura do programa também foi reformulada, agora com uma nova trilha sonora em ritmo de samba.

As mudanças buscam abordar questões que são contemporâneas, como as consequências das redes sociais, a exposição digital de conflitos e como as relações familiares têm evoluído.

### Trajetória do Programa

“Casos de Família” é um programa que já tem uma longa história na televisão, tendo ficado no ar por 18 anos antes de sair da programação em março de 2023. Durante esses anos, foram apresentadas mais de 7 mil histórias, tratando de temas importantes, como abandono parental, infidelidade, violência doméstica e conflitos familiares.

Com este retorno, o SBT espera não só reconectar o programa com o público que já o acompanhava, como também atrair novas gerações de telespectadores que podem se interessar pelos temas abordados.

### Horários de Exibição

O programa “Casos de Família” vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 14h45, logo após a exibição da novela “Maria do Bairro”, que também está em reprise na emissora.