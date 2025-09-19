Notícias

Homem do Acre ganha moto exclusiva em sorteio de lubrificante

Foto: Jonatas de Sousa Silva com a moto que ganhou no sorteio I Whidy Melo/ac24horas

O mecânico Jonatas de Sousa Silva, de 30 anos, começou um dia como qualquer outro em Rio Branco, mas acabou vivendo algo digno de filme. Ele foi o vencedor de uma promoção nacional organizada pela Petronas, famosa por seus lubrificantes automotivos, e ganhou um prêmio incrível: uma motocicleta Royal Enfield Hunter 350, totalmente customizada pela renomada oficina Shibuya Garage, de São Paulo.

É uma moto única no mundo”, contou Jonatas, ainda surpreso com a sorte que mudou a sua realidade de um momento para o outro.

O concurso era bem simples: era só se cadastrar no site da empresa para participar e concorrer a prêmios variados. Mas o grande destaque estava reservado para quem fosse o primeiro colocado. O vencedor levaria para casa uma moto novinha, transformada em um modelo exclusivo, resultado de uma personalização completa.

Jonatas se inscreveu sem grandes expectativas. “Tinha vários prêmios lá. O primeiro era uma moto customizada pela Shibuya Garage, e eu fui o ganhador aqui no Acre”, compartilhou, ainda surpreso com a conquista.

Entrega oficial e detalhes da moto

A entrega da moto aconteceu na quinta-feira (18). Representantes da Petronas vieram de São Paulo e de Porto Velho (RO) para realizar a cerimônia oficial.

A motocicleta recebida por Jonatas não é apenas nova: ela foi completamente desmontada e reconstruída, ganhando escapamento, chassi e rodas sob medida. De acordo com o mecânico, a moto é um exemplar que não pode ser replicado, avaliando o prêmio em cerca de R$ 50 mil. Essa soma inclui não só o valor da Hunter 350, mas também a customização e toda a documentação necessária para que ele possa rodar legalmente.

Uso pessoal e planos futuros

Jonatas afirmou que pretende usar a motocicleta no dia a dia, em passeios e até em algumas viagens. “Vou aproveitar muito, e não tenho interesse em vendê-la”, ressaltou. Para ele, essa decisão torna a conquista ainda mais especial, já que a moto não é apenas um bem material, mas uma lembrança marcante desse momento tão inesperado.

Desconfiança inicial

No entanto, o anúncio do prêmio não foi recebido com total tranquilidade. Jonatas revelou que quase ignorou as primeiras mensagens. “Recebo muitas mensagens por causa do meu trabalho. Quando me contactaram, pensei que fosse mais uma daquelas”, disse ele. Só começou a levar a situação a sério quando também o buscaram no Instagram e no Facebook.

Mesmo após a confirmação, ele ainda estava cético. “Hoje em dia, a gente fica desconfiado. Mas depois percebi que era verdade”, completou. O desfecho feliz não trouxe apenas um prêmio; trouxe a sensação de que um simples cadastro pode realmente mudar a vida de alguém de forma surpreendente.

