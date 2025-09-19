Eliana deixa GNT e ganha programa aos domingos na Globo

Eliana está prestes a concluir sua participação no programa "Saia Justa", exibido pelo GNT, até o fim de 2025. Contudo, essa mudança não significará uma pausa em sua carreira, pois ela já tem um novo projeto confirmado na TV Globo. A apresentadora assumirá um programa inédito aos domingos, logo antes da programação de futebol. Essa faixa horária era ocupada anteriormente pelo "The Masked Singer Brasil", que foi encerrado após quatro temporadas.

Eliana participou do "Saia Justa" a partir de 2024, contribuindo em discussões sobre comportamento, cultura e sociedade. Sua presença marcou a estreia dela em um formato de mesa-redonda voltado para o público feminino. Agora, ela está prestes a migrar para um dos horários mais importantes da televisão brasileira: o domingo.

Ela traz consigo vasta experiência, já que, durante sua trajetória anterior no SBT e na Record, comandou programas de auditório aos domingos que tiveram grande sucesso. A estratégia da Globo é utilizar esse histórico para indicar um programa que atraia as famílias nesse horário, antes do início do futebol.

A emissora busca um formato internacional fechado para a nova atração, com um número determinado de episódios, semelhante ao modelo de "The Masked Singer Brasil". Diferente de seus programas anteriores no SBT, onde havia interação direta com o público, a nova atração não contará com auditório, priorizando uma abordagem mais próxima de realities e especiais.

Possível Substituta em "Saia Justa"

Nos bastidores, o nome de Cátia Fonseca vem sendo considerado como uma possível substituta para Eliana no GNT. Entretanto, até o momento, não existem conversas oficiais ou convites confirmados. Cátia também foi mencionada anteriormente para fazer parte do programa "É de Casa", após sua participação no quadro "Dança dos Famosos", mas essa ideia não avançou. Agora, seu nome volta a ser discutido, especialmente em relação ao GNT.

O Futuro de Eliana na Globo

Desde que assinou com a emissora, Eliana foi cogitada como uma possível sucessora de Ana Maria Braga no programa "Mais Você", caso a veterana decidisse se aposentar. No entanto, Ana Maria continua apresentando o programa e não tem planos de deixar seu cargo. Assim, para manter Eliana em destaque, a Globo decidiu oferecer a ela uma atração fixa aos domingos, fortalecendo sua presença na programação e ampliando sua conexão com o público durante um período de alta audiência.

Essa movimentação reflete a estratégia da emissora em diversificar e reforçar a grade de programação aos domingos, incluindo formatos de entretenimento populares, especialmente após outras mudanças recentes na programação, como no Esporte Espetacular e no Domingão com Huck.