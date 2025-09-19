“Nobreza do Amor” destaca realeza africana na Globo

A Globo está preparando uma nova novela para a faixa das 18h, intitulada “Nobreza do Amor” (título provisório), que tem estreia marcada para março de 2026. A produção, idealizada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., irá substituir a reprise da novela “Êta Mundo Melhor!”.

Um dos grandes destaques da trama será a interpretação de Lázaro Ramos, que pela primeira vez na emissora interpretará um vilão. Ele viverá Jendal, o ambicioso primeiro-ministro do reino fictício de Batanga, localizado na África. O personagem tem um plano astucioso: manipular o rei Cayman 3º ao seu favor, o que inclui trair a autoridade real.

Jendal deseja se casar à força com a princesa Alika, filha legítima do trono. Para alcançar seus objetivos, ele não hesita em cometer atos cruéis, como assassinatos e ameaças à jovem. Temendo por suas vidas, Alika e sua mãe, Niara, fogem para o Brasil.

A história se passa no Nordeste na década de 1920, onde Alika assume o disfarce de Lúcia e se refugia na cidade fictícia de Barro Torto. Lá, ela conhece Tonho, um trabalhador rural que é descendente do famoso rei Shaka. O romance entre eles se mistura com a luta de Alika para recuperar o trono e devolver a liberdade ao seu povo.

Com 185 capítulos planejados, a novela promete uma mistura de melodrama, fantasia e crítica social, abordando temas importantes como racismo, desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira. A direção artística ficará por conta de Gustavo Fernández, com auxílio de outros profissionais, incluindo aqueles especializados em pesquisa histórica e cultural.

Esteticamente, a obra irá se inspirar no cordel nordestino e em narrativas afro-diaspóricas, lembrando o estilo de “Cordel Encantado”, mas com foco no protagonismo negro.

Após um período se dedicando a projetos no streaming, especialmente na Amazon, Lázaro Ramos assinou um contrato de longa duração com a Globo. Ele chegou a ser cotado para a novela “Coração Acelerado”, mas acabou se transferindo para “Nobreza do Amor”, e o papel que seria dele agora será interpretado por Thomás Aquino.

As gravações da novela estão previstas para começar em novembro de 2025, nos Estúdios Globo e em locações externas que vão recriar cenários tanto do continente africano quanto do sertão nordestino. Antes de assumir o novo projeto, Lázaro finalizará sua participação na terceira temporada da série “Os Outros”.