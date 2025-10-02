Notícias

Homem constrói bunkers subterrâneos inspirados na Segunda Guerra

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Bunker, Bunkers, Túneis
Britânico decidiu construir seu próprio bunker subterrâneo e túnel, como aquele usado pelos prisioneiros de guerra aliados que fugiram do campo alemão Stalag Luft III — Foto: YouTube / @Tornado_Dave / Reprodução

Um britânico chamado Dave Billings decidiu investir em um projeto bem diferente: a construção de abrigos subterrâneos. Ele gastou a bagatela de £ 35 mil, o que dá aproximadamente R$ 258,5 mil. O que motivou essa empreitada? Um filme clássico que ele assistiu, chamado Fugindo do Inferno.

Essa produção, que retrata a fuga de prisioneiros do campo Stalag Luft III, deixou uma marca tão forte em Dave que ele decidiu criar sua própria versão de refúgio militar na propriedade dele, na Inglaterra.

O projeto começou há 12 anos, com a construção de um bunker de 13 m². Para acessar esse espaço, ele utilizou um antigo poço, complementado por escadas. Essa foi a primeira fase de um sonho que continua a se expandir.

Início do projeto

No ano passado, Dave decidiu dar o próximo passo e iniciou a segunda fase da obra. Ele construiu um novo bunker de 35 m², que está conectado ao primeiro por um túnel de 10,5 metros. E olha que ele fez tudo isso com suas próprias mãos, desde a escavação até erguer as paredes. Isso realmente mostra a dedicação dele!

Dave tem planos de revestir o túnel com madeira e aproximar esse espaço da sua casa. A ideia é criar uma passagem secreta que ligue a residência aos abrigos. Assim, o projeto continua a evoluir, trazendo novas possibilidades para o futuro.

Um espaço de entretenimento

Quando tudo ficar pronto, o bunker não será apenas um abrigo, mas um lugar moderno e divertido. Dave quer equipar o espaço com uma geladeira controlada pelo celular, projetor, simulador de jogos e sistemas tecnológicos bem avançados. Ele sonha em transformar esse bunker em uma verdadeira caverna de entretenimento.

O plano dele é criar uma rede subterrânea completa, que será tanto um refúgio quanto um espaço de lazer. É um projeto que vai além do que se espera de um simples abrigo, mostrando que a criatividade não tem limites, mesmo em situações mais sérias.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A Geração Z enfrenta juvenilismo, tipo de discriminação que desvaloriza jovens no trabalho. Descubra causas, dados e impactos na carreira e economia.

Geração Z enfrenta discriminação etária no mercado de trabalho

1 hora atrás
Aos 13 anos, Theo Correia soma 27 ouros em olimpíadas científicas estudando apenas 30 minutos por dia. Conheça sua rotina.

Menino de 13 anos conquista 27 ouros em olimpíadas científicas

2 horas atrás
Capela da Boa Viagem, construída em 1814 em São Bernardo, é a mais antiga do ABC e recebeu Dom Pedro I antes da Independência.

A capela de 1814 no ABC Paulista que recebeu Dom Pedro I

5 horas atrás
A menor kitnet do Brasil tem só 9 m², surpreende investidores e mostra como o mercado imobiliário aposta em moradias compactas lucrativas.

Kitnet de 9 m² no Brasil gera mais de R$ 400 em um dia

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo