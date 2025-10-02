Homem constrói bunkers subterrâneos inspirados na Segunda Guerra

Um britânico chamado Dave Billings decidiu investir em um projeto bem diferente: a construção de abrigos subterrâneos. Ele gastou a bagatela de £ 35 mil, o que dá aproximadamente R$ 258,5 mil. O que motivou essa empreitada? Um filme clássico que ele assistiu, chamado Fugindo do Inferno.

Essa produção, que retrata a fuga de prisioneiros do campo Stalag Luft III, deixou uma marca tão forte em Dave que ele decidiu criar sua própria versão de refúgio militar na propriedade dele, na Inglaterra.

O projeto começou há 12 anos, com a construção de um bunker de 13 m². Para acessar esse espaço, ele utilizou um antigo poço, complementado por escadas. Essa foi a primeira fase de um sonho que continua a se expandir.

Início do projeto

No ano passado, Dave decidiu dar o próximo passo e iniciou a segunda fase da obra. Ele construiu um novo bunker de 35 m², que está conectado ao primeiro por um túnel de 10,5 metros. E olha que ele fez tudo isso com suas próprias mãos, desde a escavação até erguer as paredes. Isso realmente mostra a dedicação dele!

Dave tem planos de revestir o túnel com madeira e aproximar esse espaço da sua casa. A ideia é criar uma passagem secreta que ligue a residência aos abrigos. Assim, o projeto continua a evoluir, trazendo novas possibilidades para o futuro.

Um espaço de entretenimento

Quando tudo ficar pronto, o bunker não será apenas um abrigo, mas um lugar moderno e divertido. Dave quer equipar o espaço com uma geladeira controlada pelo celular, projetor, simulador de jogos e sistemas tecnológicos bem avançados. Ele sonha em transformar esse bunker em uma verdadeira caverna de entretenimento.

O plano dele é criar uma rede subterrânea completa, que será tanto um refúgio quanto um espaço de lazer. É um projeto que vai além do que se espera de um simples abrigo, mostrando que a criatividade não tem limites, mesmo em situações mais sérias.