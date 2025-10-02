Globo apresenta 2ª temporada de “Aberto ao Público” com plateia ativa

A Globo volta a exibir o programa de humor “Aberto ao Público”, que estreia sua segunda temporada nesta terça-feira, 7 de outubro, logo após o programa “Vida de Rodeio”. Comandado pelo humorista Maurício Meirelles, a nova temporada conta com oito episódios inéditos e promete trazer ainda mais diversão e improviso.

### Estrutura do Programa e Convidados

O elenco fixo inclui os comediantes Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, que se apresentam ao lado de Meirelles. A direção é de Gui Cintra, enquanto Patricia Pedrosa cuida da direção de gênero. A cada episódio, o programa contará com a participação de celebridades e familiares, que se juntam ao público em situações inesperadas.

Para a abertura da nova temporada, o ator Nicolas Prattes promete momentos inusitados, com a participação especial da apresentadora Sabrina Sato e de amigos próximos.

### Ligação entre Stand-up e Televisão

Maurício Meirelles destaca a importância do programa em conectar o stand-up ao público em geral. Ele explica que, muitas vezes, o que acontece nos teatros não atinge todas as pessoas. Com “Aberto ao Público”, a ideia é levar a energia das apresentações ao vivo para a televisão, ao mesmo tempo em que se incentiva o público a assistir a shows de humor em teatros.

### A Essência do Improviso

Gui Cintra, o diretor do programa, enfatiza que a proposta é sempre leve e descontraída. Desde o início, o objetivo foi criar um espaço onde as pessoas pudessem relaxar e se divertir, sem pretensões excessivas. Nesta nova temporada, uma das novidades é o quadro “Passa o Telefone”, onde Meirelles irá invadir os celulares de famosos, além de novas dinâmicas que aproximam os convidados da plateia.

O redator final e consultor Daniel Nascimento menciona que a nova temporada é ousada e que muitos ícones da cultura pop estão dispostos a participar da “bagunça” improvisada ao lado do público. Isso humaniza as celebridades e coloca os espectadores como verdadeiros protagonistas da atração.

### Plateia como Protagonista

Bruna Louise destaca que a plateia é a verdadeira estrela do programa, guiando o rumo dos episódios com suas reações e interações. Thiago Ventura também ressalta a natureza experimental da TV aberta, afirmando que agora, na segunda temporada, a equipe se sente mais confiante para explorar novas abordagens que unem stand-up e televisão.

Murilo Couto acrescenta que a imprevisibilidade é fundamental no programa, onde histórias inesperadas e piadas surgem espontaneamente, mantendo a dinâmica sempre fresca e interessante. Thiago Ventura complementa que essas surpresas são essenciais para o verdadeiro improviso.

### Exibição e Reprises

Além das terças-feiras na Globo, a atração será reprisada no Multishow às quintas-feiras, às 23h45, começando em 9 de outubro. Com produção de Claudio Dager e uma equipe criativa preparada, o programa reforça o humor como um elemento de aproximação entre celebridades e o público, sempre em um ambiente descontraído e cheio de espontaneidade.