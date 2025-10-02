Notícias

A capela de 1814 no ABC Paulista que recebeu Dom Pedro I

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
2 minutos lidos
Capela da Boa Viagem, construída em 1814 em São Bernardo, é a mais antiga do ABC e recebeu Dom Pedro I antes da Independência.
Capela da Boa Viagem, construída em 1814 em São Bernardo, é a mais antiga do ABC e recebeu Dom Pedro I antes da Independência.

A Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada em São Bernardo do Campo, é um verdadeiro tesouro do ABC Paulista. Inaugurada em 1814, é a construção religiosa mais antiga da região e carrega uma rica história, que se estende por mais de dois séculos. Visitar esse lugar é como dar um passo atrás no tempo, onde a arquitetura de época conta histórias emocionantes.

Além de sua beleza, a capela foi um palco importante na história do Brasil, especialmente na trajetória de Dom Pedro I. Ele passou por ali a caminho de São Paulo antes do famoso Grito do Ipiranga. Esse momento histórico é um exemplo da relevância do espaço, que ficou marcado na memória coletiva da população.

### Uma História de Luta e Revitalização

Nos primeiros anos após sua inauguração, a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem passou por dificuldades. Moradores mais antigos recordam que ela chegou a ficar em ruínas, com apenas três paredes e um portão, sem um teto que a protegesse das intempéries. Porém, com o tempo, sua importância foi reconhecida e hoje ela é admirada como um símbolo de resistência.

Durante a Independência do Brasil, a capela ganhou ainda mais notoriedade. Registros históricos confirmam que Dom Pedro I fez uma pausa na sua jornada ao passar pela Estrada de Santos, e a tradição local diz que ele fez uma prece no altar antes de seguir. Isso a tornou um lugar não apenas de devoção, mas também de memória.

### Ponto de Encontro e Devoção

No século XIX, a capela se tornou um local de parada frequente para tropeiros e viajantes que utilizavam a Estrada de Santos. Esses viajantes buscavam bênçãos antes de continuar suas jornadas, consolidando a capela como um importante ponto de peregrinação na época.

Atualmente, a visita à Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem é gratuita. Ela está situada na Rua Marechal Deodoro, 1131, bem no coração de São Bernardo do Campo. O espaço continua atraindo tanto fiéis como curiosos, que desejam conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura da região.

Perto dali, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem também merece uma visita. Com sua imponência e belas pinturas sacras, ela complementa a experiência de quem deseja mergulhar na rica história religiosa e cultural do ABC.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A Geração Z enfrenta juvenilismo, tipo de discriminação que desvaloriza jovens no trabalho. Descubra causas, dados e impactos na carreira e economia.

Geração Z enfrenta discriminação etária no mercado de trabalho

1 hora atrás
Aos 13 anos, Theo Correia soma 27 ouros em olimpíadas científicas estudando apenas 30 minutos por dia. Conheça sua rotina.

Menino de 13 anos conquista 27 ouros em olimpíadas científicas

2 horas atrás
Bunker, Bunkers, Túneis

Homem constrói bunkers subterrâneos inspirados na Segunda Guerra

4 horas atrás
A menor kitnet do Brasil tem só 9 m², surpreende investidores e mostra como o mercado imobiliário aposta em moradias compactas lucrativas.

Kitnet de 9 m² no Brasil gera mais de R$ 400 em um dia

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo