A capela de 1814 no ABC Paulista que recebeu Dom Pedro I

A Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada em São Bernardo do Campo, é um verdadeiro tesouro do ABC Paulista. Inaugurada em 1814, é a construção religiosa mais antiga da região e carrega uma rica história, que se estende por mais de dois séculos. Visitar esse lugar é como dar um passo atrás no tempo, onde a arquitetura de época conta histórias emocionantes.

Além de sua beleza, a capela foi um palco importante na história do Brasil, especialmente na trajetória de Dom Pedro I. Ele passou por ali a caminho de São Paulo antes do famoso Grito do Ipiranga. Esse momento histórico é um exemplo da relevância do espaço, que ficou marcado na memória coletiva da população.

### Uma História de Luta e Revitalização

Nos primeiros anos após sua inauguração, a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem passou por dificuldades. Moradores mais antigos recordam que ela chegou a ficar em ruínas, com apenas três paredes e um portão, sem um teto que a protegesse das intempéries. Porém, com o tempo, sua importância foi reconhecida e hoje ela é admirada como um símbolo de resistência.

Durante a Independência do Brasil, a capela ganhou ainda mais notoriedade. Registros históricos confirmam que Dom Pedro I fez uma pausa na sua jornada ao passar pela Estrada de Santos, e a tradição local diz que ele fez uma prece no altar antes de seguir. Isso a tornou um lugar não apenas de devoção, mas também de memória.

### Ponto de Encontro e Devoção

No século XIX, a capela se tornou um local de parada frequente para tropeiros e viajantes que utilizavam a Estrada de Santos. Esses viajantes buscavam bênçãos antes de continuar suas jornadas, consolidando a capela como um importante ponto de peregrinação na época.

Atualmente, a visita à Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem é gratuita. Ela está situada na Rua Marechal Deodoro, 1131, bem no coração de São Bernardo do Campo. O espaço continua atraindo tanto fiéis como curiosos, que desejam conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura da região.

Perto dali, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem também merece uma visita. Com sua imponência e belas pinturas sacras, ela complementa a experiência de quem deseja mergulhar na rica história religiosa e cultural do ABC.