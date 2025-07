H&M abre sua primeira loja no Brasil em 23 de agosto em SP

A varejista de moda H&M anunciou que vai abrir sua primeira loja no Brasil no dia 23 de agosto. O local escolhido para a estreia é o shopping Iguatemi, em São Paulo. Juntamente com a loja física, a empresa também lançará sua loja online no mesmo dia.

Uma segunda unidade da H&M está prevista para ser inaugurada no dia 4 de setembro, desta vez no shopping Anália Franco, localizado na zona leste da capital paulista.

A escolha do shopping Iguatemi para a primeira loja brasileira já havia sido anunciada no ano passado. A H&M, que é uma conhecida empresa sueca de moda, expressou entusiasmo com a chegada ao Brasil. Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil, destacou que o Brasil é um país rico em criatividade, cultura e estilo, e a empresa está animada para fazer parte desse cenário.

Com a inauguração das novas lojas, os consumidores brasileiros poderão acessar as últimas tendências de moda e produtos que a marca oferece, tanto em loja física quanto online.