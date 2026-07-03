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Marcelinho é confirmado em A Fazenda 18 após BBB26

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Marcelinho entra em A Fazenda 18 após BBB26 e vira aposta da Record
Marcelinho entra em A Fazenda 18 após BBB26 e vira aposta da Record

Marcelinho é confirmado para A Fazenda 18 e Fernanda Bande pode ser a próxima participante

Marcelinho, ex-participante do BBB 26, é o mais novo nome confirmado para a 18ª edição de A Fazenda. Ele é conhecido como Marcelo Alves e vem de uma experiência intensa no reality show da TV Globo, onde foi um dos participantes mais comentados. A nova temporada do programa rural da Record será comandada por Adriane Galisteu e está prevista para estrear em setembro.

A entrada de Marcelinho na competição representa uma vantagem para a Record, já que ele não saiu anônimo da Globo. Ele conquistou sua vaga no BBB ao vencer a Casa de Vidro do Nordeste com uma votação expressiva de 68,23%, o que lhe garantiu destaque antes mesmo de entrar no programa. No BBB 26, sua passagem foi curta, mas ele conseguiu criar uma base sólida de fãs, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais.

Sua presença em realities muitas vezes é marcada por seu jeito expansivo e habilidade de gerar reações, o que o torna um concorrente interessante para o público. Além disso, ele também se destacou por um romance com Breno Corã, que ajudou a manter seu nome em evidência e a alimentou discussões fora das dinâmicas do jogo.

Marcelinho tem 32 anos, é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e é médico clínico geral. Sua trajetória profissional é diversificada: para financiar seus estudos na Bolívia, ele vendeu trufas, trabalhou como cabeleireiro, modelo e garçom. Essa história de superação tocou o público durante sua participação no BBB.

Além de Marcelinho, a Record está avaliando outros ex-participantes do BBB para a nova edição de A Fazenda, incluindo Fernanda Bande, que participou do BBB 24. Ela também está na lista de possíveis convidados para o reality rural.

A produção de A Fazenda 18 está sendo feita pela Teleimage, com a direção-geral sob responsabilidade de Fernando Viudez e Rodrigo Carelli à frente do núcleo de realities. Com a nova edição, Marcelinho terá a chance de mostrar sua habilidade em um formato diferente e, mais uma vez, será o centro das atenções na competição.

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