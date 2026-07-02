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Altas horas homenageia Kid Abelha com Paula Toller e convidados

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Altas Horas celebra Kid Abelha com Paula Toller e artistas convidados
Altas Horas celebra Kid Abelha com Paula Toller e artistas convidados

No próximo sábado, dia 4, o programa “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, será dedicado ao grupo musical Kid Abelha, reunindo artistas de diferentes gerações e celebrando as músicas que marcaram a carreira da banda no pop rock brasileiro. A edição traz Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato, que se reunirão para compartilhar histórias e performances musicais.

Formado na década de 1980, o Kid Abelha retorna ao cenário musical após mais de dez anos afastado dos palcos. A nova turnê, intitulada “Eu Tive um Sonho”, marca essa volta à estrada, e o programa proporcionará um momento de nostalgia e celebração da trajetória da banda. Durante a gravação, os integrantes relatarão suas experiências, incluindo anedotas com fãs, detalhes sobre capas de álbuns e a origem do nome do grupo.

Paula Toller expressou a surpresa do trio ao relembrar a trajetória da banda. Ela comentou com Serginho que nunca imaginaram ter uma carreira tão duradoura, nem serem homenageados em um programa que costumavam assistir. Essa sensação de reencontro trará uma atmosfera especial ao programa.

Os convidados também trarão suas próprias lembranças. A atriz Malu Rodrigues dividirá sua história com a banda, cantando “Lágrimas de Chuva”, uma canção que faz parte de sua vida desde antes do seu nascimento. Mel Lisboa, por sua vez, compartilha sua conexão com Kid Abelha e se junta para cantar “Pintura Íntima”.

O programa promete também várias interpretações de sucessos da banda. Duda Beat cantará “Como Eu Quero”, Roberta Campos apresentará “Grand’ Hotel” e Pedro Calais, vocalista do Lagum, interpretará “Nada Por Mim”, elogiando a influência do Kid Abelha em sua própria música. Lucas Lima lembrará sua infância com a canção “Eu Tive um Sonho”. O trio revisitará alguns de seus clássicos, incluindo “Alice”, “Nada Sei”, “Garotos”, “Fixação”, “Te Amo Pra Sempre” e “Na Rua, na Chuva, na Fazenda”, acompanhado pela banda do programa e pelos artistas convidados.

Nesse formato, “Altas Horas” se desdobra em uma verdadeira celebração da música brasileira, reforçando a relevância do Kid Abelha na cultura pop do país. Após o programa “Quem Ama Cuida”, a atração continuará a ser exibida aos sábados, com Serginho Groisman compartilhando a direção com Adriano Ricco e assumindo a apresentação.

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