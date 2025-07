Superiate de Bill Gates à venda por US$ 645 milhões

O superiate movido a hidrogênio que muitos atribuem a Bill Gates vai entrar no mercado pela primeira vez. Com um impressionante preço de US$ 645 milhões, o enorme iate de 118,8 metros promete ser uma das grandes estrelas do Monaco Yacht Show, que acontece em setembro.

Batizado de Breakthrough, esse iate é uma verdadeira combinação de luxo extremo e preocupação com o meio ambiente. A construção, que levou cinco anos, foi realizada pelo estaleiro holandês Feadship e é promovida pela empresa Edmiston.

Vamos descobrir mais sobre essa obra-prima flutuante.

Um palácio flutuante com quatro andares privados

O Breakthrough não impressiona apenas pelo tamanho, mas também pelas comodidades luxuosas. Imagina só ter uma piscina infinita com estilo de clube de praia, uma quadra de basquete, um hospital particular, um cinema e até banheiras de hidromassagem? E ainda tem um deck para helicóptero!

O iate acomoda até 30 visitantes em 15 cabines, além de contar com uma equipe de até 43 pessoas. O destaque fica mesmo na área privativa do proprietário, que é como um pequeno apartamento de quatro andares dentro do iate. Aqui você encontra dois quartos, dois banheiros, uma academia, uma despensa e até uma sala de estar com lareira, dois escritórios e uma escadaria cheia de estantes. E ainda tem um elevador só para essa área!

O design inclui espaços mais íntimos, como uma sala de jogos, uma biblioteca e uma sala de jantar privativa com vista para o mar. São cinco decks acima da linha d’água e dois abaixo, com o deck do proprietário situado a 37 metros do chão.

Varandas retráteis e design sofisticado

Um detalhe que chama a atenção são as varandas retráteis. São 14 varandas que se escondem na estrutura do iate e, com um apertar de botão, deslizam para fora. Quando abertas, elas se alinham com o piso interno, criando um espaço contínuo incrível com vista para o oceano.

Os acabamentos do interior são de deixar qualquer um de queixo caído. Materiais como couro, mármore, rattan e carvalho com acabamento em cal trazem um toque de “ambiente litorâneo luxuoso”.

Energia limpa e inovação sem precedentes

Agora, o mais impressionante talvez seja o sistema de propulsão. O Breakthrough é considerado o primeiro superiate do mundo movido exclusivamente a hidrogênio líquido. Ele utiliza células de combustível de última geração, uma tecnologia que é usada em foguetes e carros, mas que ainda não tinha sido aplicada em embarcações desse porte.

O hidrogênio é armazenado sob o convés a impressionantes -253 °C, e o calor gerado durante o processo é reaproveitado para aquecer áreas como a piscina, a sauna e até o piso dos quartos. Se em algum momento o hidrogênio não estiver disponível em longas travessias, o iate pode funcionar com biocombustível de segunda geração, que promete reduzir até 90% as emissões nocivas.

Jamie Edmiston, CEO da Edmiston, destaca que o Breakthrough é o iate mais ecológico já construído, com ênfase em não fazer concessões quando o assunto é meio ambiente. O diretor da Feadship, Jan–Bart Verkuyl, complementa que essas células de combustível representam o futuro dos iates, devido à sua eficiência e baixíssimo nível de emissões.

Gates nunca usou o iate

Curiosamente, mesmo com toda a grandiosidade e tecnologia, o Breakthrough nunca foi usado por Bill Gates. Segundo informações, o cofundador da Microsoft nunca embarcou no iate. Apesar de rumores que o ligam ao projeto como financiador do “Projeto 821”, nada disso foi confirmado oficialmente.

Recentemente, surgiram rumores de que o iate pode ser adquirido pelo empresário canadense Patrick Dovigi, CEO da Green For Life Environmental.

O mais interessante é que, mesmo sem ter sido utilizado, o Breakthrough já se destaca na história da indústria náutica. Ele traz uma combinação única de luxo extremo, tecnologia inovadora e responsabilidade ambiental, abrindo portas para uma nova era no mundo dos superiates. E agora, está oficialmente à venda, o que promete agitar o mercado!