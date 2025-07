Ford anuncia o Mustang mais potente já produzido

O Mustang Dark Horse 2025 da Ford chega ao Brasil e promete agitar o mercado. Considerado o modelo mais potente da história da linha, ele traz inovações emocionantes e um desempenho que vai deixar os fãs de velocidade empolgados.

Esse lançamento é uma tentativa da Ford de se firmar ainda mais no universo dos carros de alta performance. A expectativa é alta, especialmente após o sucesso do Mustang GT Performance manual, que esgotou as 200 unidades disponíveis em apenas uma hora.

Alta potência

O coração do Mustang Dark Horse é um motor V8 5.0 Coyote, capaz de gerar 500 cv de potência e impressionantes 567 Nm de torque. Para você ter ideia, isso é 15 cv a mais do que o GT Performance. Nos Estados Unidos, ele vem com câmbio manual de seis marchas, mas aqui no Brasil, só estará disponível a versão automática de 10 marchas.

Desempenho e aerodinâmica

Esse verdadeiro foguete acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4,5 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 250 km/h. Isso está bem alinhado com outros modelos esportivos da marca.

A aerodinâmica foi cuidadosamente pensada. O Dark Horse possui faróis e grade dianteira escurecidos, além de entradas de ar no capô, tudo para garantir um desempenho superior. O modelo vem com freios Brembo de seis pistões, que oferecem precisão a cada manobra em alta velocidade.

Para melhorar ainda mais a performance, ele conta com freios recalibrados e pneus Pirelli Trofeo, que garantem ótima aderência nas curvas. Um pacote opcional de manipulação inclui uma asa traseira e aprimoramentos na suspensão, aumentando a estabilidade e o controle do veículo.

Visual e tecnologia

Visualmente, o Dark Horse é de tirar o fôlego. Ele traz emblemas de cavalo nas laterais, dianteira e traseira, reforçando esse visual robusto e esportivo. O interior não fica atrás: é sofisticado e apresenta um acabamento em azul escuro que valoriza ainda mais a experiência de dirigir.

O painel digital é de 12,4 polegadas, enquanto a central multimídia de 13,2 polegadas vem equipada com o moderno sistema SYNC 4.

O preço do Mustang Dark Horse deve ser superior a R$ 549 mil, valor do GT Performance. Com essa combinação de desempenho poderoso e design arrojado, não há dúvida de que ele fará sucesso entre os apaixonados por carros esportivos.