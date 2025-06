História da novela: é parte 2 de Êta Mundo Bom?

Candinho, o querido personagem da novela “Êta Mundo Bom!”, está de volta com uma nova história. A trama, intitulada “Êta Mundo Melhor!”, vai ao ar no horário das seis da Globo, com estreia marcada para 30 de junho. O personagem, interpretado por Sérgio Guizé, cativou o público em 2016 com a famosa frase: “Tudo o que acontece de ruim na vida da gente, é pra melhorá”.

Embora a nova novela tenha os mesmos personagens e o mesmo clima caipira, o autor Walcyr Carrasco enfatiza que “Êta Mundo Melhor!” não é uma continuação, mas uma narrativa original que se inspira na anterior. O autor descreve a novela como uma história de amor, emoção e bondade. “Ela fala sobre a importância de lutar pelos seus sonhos e ser uma boa pessoa”, explica Carrasco.

Walcyr, conhecido por escrever grandes sucessos na Globo e vencedor de um Emmy Internacional, ficará responsável pelos primeiros 30 capítulos da novela. Depois, a continuidade da trama ficará a cargo do autor Mauro Wilson. A direção é de Amora Mautner, que também colaborou em projetos anteriores com Walcyr, como “Verdades Secretas II” e “A Dona do Pedaço”.

Entre os personagens que retornam, estão além de Candinho, Celso, Sandra, Maria, Zé dos Porcos, Cunegundes e Quinzinho. O burro Policarpo, fiel amigo de Candinho, também marca presença. A nova novela acrescenta novos personagens, como Estela, Zulma, Zenaide, Margarida e Lúcio, que prometem apimentar a trama.

Amora Mautner destacou a forte parceria que mantém com Walcyr e a boa relação com Mauro Wilson, que assume a continuidade do roteiro. A direção artística é supervisionada por João Paulo Jabur, com a ajuda de outros diretores.

A trama de “Êta Mundo Melhor!” gira em torno de Candinho, que vive uma vida confortável em São Paulo ao lado da mãe Anastácia, de sua esposa Filomena e de seu filho Junior. Sua paz é interrompida novamente pela maldade do vilão Ernesto, que busca vingança após a conclusão da primeira novela. Depois de um trágico desencontro, Candinho embarca em uma busca desesperada por seu filho, que resulta em uma série de reviravoltas.

Neste novo capítulo, o público poderá acompanhar não apenas o reencontro de personagens amados, mas também novas histórias e conflitos que refletem temas como amor, família e a luta por um futuro melhor.