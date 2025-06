Mulher misteriosa invade quarto de Sofia

No próximo capítulo da novela “Dona de Mim”, que vai ao ar no sábado (28), alguns desdobramentos importantes acontecem na trama. Vanderson conversa com Tânia e expressa seu desejo de conhecer Sofia. Ele deseja entender os motivos que levaram Ellen a se afastar dele. Essa busca por respostas pode trazer novas revelações sobre o passado dos personagens.

Enquanto isso, Patrícia dá um conselho a Jaques, sugerindo que ele fique atento a Samuel, que pode ser uma peça chave na trama. Isabela se preocupa com a amiga Filipa, informando-a sobre o desaparecimento de Nina, o que gera uma tensão entre as personagens.

Em cena paralela, Vanderson se aventura por uma área de mata que fica próxima à mansão e acaba sendo abordado por Nina, que o surpreende. O ambiente denso e isolado da mata aumenta a sensação de mistério e suspense nas relações entre os personagens.

Além disso, Abel fala com Ricardo, mencionando que Rebeca será responsável por investigar o caso de Sofia, indicando que novos desenvolvimentos estão a caminho. A tensão aumenta quando Nina entra no quarto de Sofia, surpreendendo Leo, o que promete reviravoltas nas relações entre eles. Filipa acolhe Nina em um abraço, mostrando seu apoio em um momento difícil.

Por fim, Jussara solicita que Alan entregue um prato de comida a Marlon, destacando a dinâmica entre os personagens na trama. Samuel também traz uma foto de Vanderson para Nina, que reconhece o homem que ela viu próximo à mansão, contribuindo para o mistério que envolve a história.

Esses acontecimentos refletem a complexidade das relações e a busca por respostas que permeiam a novela, prometendo manter o público atento aos próximos capítulos.