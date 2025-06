Os clubes que mais faturaram na Copa do Mundo

A fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes trouxe uma forte disputa não só no campo, mas também nas finanças dos clubes participantes. O Manchester City, da Inglaterra, se destacou ao conquistar o topo da lista de receitas. De acordo com informações recentes, o clube faturou 51,7 milhões de dólares após vencer todos os seus jogos na fase de grupos, acumulando 9 pontos.

Na segunda posição, com uma receita de 48,4 milhões de dólares, ficou o Real Madrid, da Espanha. O Bayern de Munique, da Alemanha, ocupou o terceiro lugar, arrecadando 45,1 milhões de dólares. O Paris Saint-Germain (PSG), campeão da França, teve um rendimento de 42,8 milhões de dólares, enquanto o Chelsea garantiu 40,5 milhões de dólares.

Além dos líderes, a lista dos dez clubes que mais ganharam na competição inclui equipes de países como Alemanha, Portugal, Brasil e Itália. Confira os detalhes dos clubes mais bem-sucedidos financeiramente:

6. Borussia Dortmund – 39,2 milhões de dólares

7. Inter de Milão – 36,8 milhões de dólares

8. Benfica – 29,9 milhões de dólares

9. Flamengo – 27,7 milhões de dólares

10. Botafogo, Fluminense e Palmeiras – cada um com 26,7 milhões de dólares

O Juventus, com 26,6 milhões de dólares, e o Atlético de Madrid, que arrecadou 23,7 milhões de dólares, ficaram de fora do top 10. O Inter Miami, onde joga o famoso Lionel Messi, garantiu 21,1 milhões de dólares.

Esses números refletem a importância que os clubes dão não apenas ao sucesso esportivo, mas também aos resultados financeiros. Os prêmios e bônus gerados pela competição não beneficiam apenas jogadores e técnicos, mas também abrem oportunidades significativas para as administrações dos clubes.

Um aspecto interessante é que os ganhos financeiros podem aumentar nas próximas fases do torneio. Isso pode servir como um grande motivador para os clubes, que buscam melhorar suas posições na lista de receitas. A expectativa do público esportivo é alta em relação a quais equipes conseguirão aumentar ainda mais seus faturamentos.

Assim, a Copa do Mundo de Clubes se estabelece não apenas como um evento esportivo, mas como uma arena de competição financeira significativa.