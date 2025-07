Hayley Williams lança nova música ‘Mirtazapine’ em estação de Nashville

A cantora Hayley Williams, conhecida por seu trabalho à frente da banda Paramore, lançou uma nova música chamada “Mirtazapine”. O lançamento ocorreu na noite de terça-feira, durante uma programação da rádio WNXP, em Nashville. A canção, que leva o nome de um antidepressivo comum, possui um ritmo intermediário e características do estilo shoegaze, destacando a poderosa voz de Williams.

Antes da estreia da música, Hayley compartilhou uma foto de uma embalagem de Mirtazapine em sua conta no Instagram, sugerindo que a letra abordaria temas relacionados ao uso do medicamento. A canção inclui trechos que refletem essa conexão emocional: "Aqui vem meu gênio em uma garrafa com tampa / Para me conceder um consolo temporário", diz ela. A música expressa a dependência emocional em relação ao medicamento, com versos como "Mirtazapine, você me faz comer, você me faz dormir".

A rádio WNXP já havia anunciado, mais cedo, que apresentaria novas músicas solo da cantora, e divulgou um vídeo onde apareciam os títulos de duas faixas: “Mirtazapine” e “Glum”.

Hayley Williams lançou seu último álbum solo, chamado Flowers for Vases/Descansos, em 2021. Desde então, ela também colaborou com outras bandas, como o grupo Turnstile, na faixa "Seein’ Stars", e com Moses Sumney em "I Like It I Like It", lançada em maio deste ano.

Em 2023, a banda Paramore lançou seu sexto álbum, intitulado This Is Why. Durante o ano passado, o grupo esteve em turnê ao lado de Taylor Swift, participando do Eras Tour. Em uma entrevista, Hayley comentou sobre suas dificuldades com a depressão, revelando que foi a primeira vez que se sentiu à vontade para abordar esse tema em suas músicas.

Ela destacou a ligação entre raiva e depressão, explicando que muitas vezes a depressão está relacionada ao desamparo diante de escolhas pessoais, relações perdidas e o estado do mundo. A cantora enfatizou que, ao escrever sobre sua experiência, conseguiu transformar essa dor em uma base para explorar a ansiedade e o desespero que permeiam as músicas do álbum This Is Why.