Hayley Williams lança 17 novas músicas em seu site

A cantora Hayley Williams, líder da banda Paramore, lançou de forma surpresa 17 novas músicas em seu site. A novidade foi divulgada para os fãs através de um código de acesso que faz parte de uma ação promocional de sua empresa de tintura de cabelo, a Good Dye Young.

Ao entrar no site, os fãs encontram uma nova página com as músicas, incluindo faixas como “True Believer”, “Mirtazapine”, “Hard”, “Negative Self Talk”, “Discovery Channel” e “Zissou”. Além dessas canções, há uma pasta chamada “Misc” que contém um vídeo de uma apresentação, aparentemente gravada em Phoenix em 2017, uma imagem de um livro de letras das músicas e uma camiseta com a estampa “Hayley Williams is my favorite band”.

Ainda não está claro se essas músicas são parte de um novo álbum ou se são lançamentos avulsos. Recentemente, Hayley lançou a música “I Like It I Like It” em parceria com o artista Moses Sumney. Além de sua carreira com o Paramore, ela já lançou dois álbuns solo: “Petals for Armor”, em 2020, e “Flowers for Vases / Descansos”, em 2021, além de três EPs.

Esse lançamento de novas músicas acontece poucos dias após o lançamento da edição digital deluxe do álbum de estreia do Paramore, “All We Know Is Falling”, que comemora 20 anos. Essa nova edição traz a primeira liberação digital do EP “The Summer Tic”, que antes só estava disponível em formato de CD.

A reedição do álbum é um marco importante para o Paramore, que se desligou da gravadora Atlantic Records em dezembro do ano passado. A banda informou que pretende seguir como um grupo independente e já está trabalhando em novas músicas.