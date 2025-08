Hapvida investirá R$ 380 milhões no Rio com novo hospital

A Hapvida anunciou um investimento de R$ 380 milhões para expandir sua atuação no Rio de Janeiro. O plano inclui a construção de um hospital de alta complexidade na Cidade Nova, um bairro central que abriga a Prefeitura do Rio. O novo hospital contará com 250 leitos destinados a atendimentos para adultos e crianças, além de áreas com serviços de hotelaria premium.

A previsão é que o hospital comece a operar no início do segundo semestre de 2026. A Hapvida optou por um prédio que anteriormente servia como sede da Universidade Corporativa da Petrobras, com mais de 40 mil metros quadrados. A empresa realizará adequações na infraestrutura para atender às novas demandas.

Do total do investimento, R$ 286 milhões serão usados na construção e funcionamento do hospital, que atenderá tanto clientes dos planos de saúde da Hapvida quanto de outras operadoras. Os R$ 100 milhões restantes serão direcionados para a criação de dois centros de pronto atendimento, localizados na Barra da Tijuca e na Penha, além de clínicas em Botafogo e Nova Iguaçu. Também está prevista uma reforma completa no Hospital Santa Martha, em Niterói.

O CEO da Hapvida, Jorge Pinheiro, afirmou que há a possibilidade de aumentar o investimento no futuro, já que o cenário atual é favorável. Ele destacou a alta demanda por serviços de saúde de qualidade na região, o que motivou a empresa a diversificar ainda mais sua oferta. Quando o hospital for inaugurado, a Hapvida planeja introduzir planos de saúde com valores mais altos, proporcionando acesso aos serviços premium, ao mesmo tempo que manterá opções mais acessíveis.

Pinheiro ressaltou que o panorama é benéfico para o investimento, já que operadoras de menor porte enfrentam dificuldades devido à alta taxa de juros e à complexidade do ambiente regulatório. O investimento no Rio faz parte de uma estratégia maior da Hapvida para expandir sua rede de atendimento e aumentar a verticalização de seus serviços.

Em dezembro, a Hapvida já havia anunciado um plano de investir R$ 2 bilhões até 2026, com o objetivo de abrir dez hospitais em capitais importantes do Brasil. Aproximadamente metade desse valor será destinada a São Paulo, onde a empresa planeja abrir quatro hospitais, seis clínicas, um pronto atendimento e múltiplas unidades de diagnóstico e coleta.

Atualmente, a verticalização da Hapvida no Rio é considerada intermediária, sendo mais avançada em regiões como o Norte e o Nordeste do Brasil. O objetivo com os novos investimentos é elevar o nível de atendimento no estado, onde a Hapvida já atende quase 1 milhão de pessoas, aproximando-se da eficiência dos seus mercados mais desenvolvidos.