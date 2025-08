Alonso afirma desejo de ver Drugovich na F1: “Espero que ocorra”

Felipe Drugovich pode ser piloto da Cadillac na Fórmula 1

Felipe Drugovich, piloto brasileiro, surge como um dos candidatos para uma vaga na equipe Cadillac, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2026. Ele mesmo confirmou essa possibilidade em uma entrevista recente. Drugovich participou do evento de mídia da Fórmula 1 antes do Grande Prêmio da Hungria, que acontecerá neste fim de semana, quando teve a oportunidade de comentar sobre seu futuro na categoria.

O espanhol Fernando Alonso, que trabalha com Drugovich desde 2023, ressaltou as qualidades do piloto durante o evento. Alonso destacou que o brasileiro tem mostrado talento excepcional, especialmente durante sua passagem na Fórmula 2. Ele elogiou o desempenho de Drugovich no simulador e em treinos livres, mesmo quando teve pouco tempo de pista. "Ele sempre apresentou o desempenho que a equipe pedia", afirmou Alonso, demonstrando confiança nas habilidades do brasileiro.

Alonso se mostrou entusiasmado ao imaginar Drugovich competindo em tempo integral na Fórmula 1, afirmando que seria excelente vê-lo na categoria principal. As avaliações positivas de Alonso e a candidatura de Drugovich para a vaga na Cadillac indicam que o piloto de Maringá, no Paraná, tem grandes chances de fazer seu nome na Fórmula 1 em um futuro próximo.

A equipe da Cadillac está atenta ao mercado e busca talentos para compor sua equipe, o que fez com que o nome de Drugovich fosse cotado entre outros pilotos. O cenário atual sugere que, se as oportunidades continuarem a surgir, o brasileiro poderá garantir uma vaga importante na competição internacional.