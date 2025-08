Geely EX5: elétrico com bom pacote e preço de SUV a combustão

A montadora chinesa Geely lançou no Brasil o modelo EX5, um SUV médio 100% elétrico, marcando seu retorno ao mercado nacional. O EX5 é oferecido em duas versões: a Pro, com preço de R$ 205.800, e a Max, custando R$ 225.800. Vale destacar que esses valores são R$ 10 mil superiores aos da pré-venda, que recentemente foi encerrada.

Com dimensões de 4,61 metros de comprimento e 1,90 metro de largura, o EX5 foi projetado para competir com SUVs híbridos, como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6, tendo como diferencial a sua total eletricidade. O veículo é equipado com um motor dianteiro que entrega 218 cv de potência e um torque de 32 mkgf. A bateria tem capacidade de 60,2 kWh, e a autonomia varia conforme a versão escolhida.

A versão EX5 Pro possui uma autonomia de até 413 km com uma carga completa e consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Já a versão EX5 Max tem uma autonomia de 349 km e realiza a mesma aceleração em 7,1 segundos, mas conta com uma lista de equipamentos mais sofisticada. A Max vem com recursos como controle de cruzeiro adaptativo, teto solar e rodas de 19 polegadas, além de bancos dianteiros com função de massagem. Ambas as versões incluem uma central multimídia com tela de 15,4 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

As diferenças de autonomia entre as versões se devem ao peso adicional e à ativação dos recursos da versão mais completa. O uso de itens como o controle de cruzeiro adaptativo e os bancos massagem consome mais energia. Apesar da diferença de R$ 20 mil entre as duas versões, a Geely acredita que isso não irá dificultar as vendas da versão menos equipada, que oferece maior alcance.

O EX5 já está disponível nas lojas da rede Geely no Brasil, que atualmente conta com 23 concessionárias em 19 estados. A primeira loja foi inaugurada em São José dos Pinhais, no Paraná, que abriga a fábrica da Renault, parceira da Geely. Uma nova concessionária em São Paulo está programada para ser inaugurada em agosto. A Geely também possui estandes em 22 shoppings espalhados pelo país.

A montadora vai compartilhar infraestrutura de logística, distribuição de peças e pós-venda com a Renault, permitindo que algumas concessionárias tenham serviços conjuntos e outras operem com espaços independentes.

Em termos de design, o EX5 tem um visual que alguns consideram genérico, o que pode agradar a quem busca discrição. No entanto, o interior é elogiado por seus materiais de qualidade e refinamento, que superam a faixa de preço do veículo. O isolamento acústico é eficiente, garantindo um ambiente silencioso.

A suspensão é centrada no conforto, funcionando bem em estradas urbanas e suavizando imperfeições do pavimento. O motor elétrico de 218 cv oferece uma aceleração rápida, e o modelo mantém um bom consumo de energia, beneficiado pelo seu baixo coeficiente aerodinâmico de 0,26.

A cabine é bem equipada, incluindo apoio para os pés do passageiro dianteiro. No entanto, é importante ressaltar que o ar-condicionado é de uma única zona. A central multimídia se destaca pela rapidez e facilidade de uso, com uma tela que pode ser manipulada como um tablet, oferecendo um painel de controle intuitivo.

Em suma, o Geely EX5 é um SUV que promete conforto, silêncio e eficiência, com uma boa autonomia e uma lista de equipamentos atrativa. Entretanto, seu design pode passar despercebido em meio a outros veículos, e a limitação do ar-condicionado pode ser um ponto a considerar.