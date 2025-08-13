Notícias

Johnny Depp pode retornar a Piratas do Caribe, revela fonte

Melhor notícia sobre o retorno de Johnny Depp em Piratas do Caribe
O ator Johnny Depp, famoso pelo icônico papel de Jack Sparrow em “Piratas do Caribe”, está em conversa para retornar à franquia. Após um período complicado em sua carreira, marcado por questões jurídicas que afetaram sua imagem na indústria do cinema, a possibilidade de retorno ganha força com novas negociações.

O produtor Jerry Bruckheimer revelou que a volta de Depp depende da aceitação do novo roteiro. O sexto filme da saga está em andamento e há rumores de um reboot. Depp não interpreta Jack Sparrow desde “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, lançado em 2017, mas já começou a explorar a ideia de voltar.

Negociações

Essas conversas com a Disney são uma grande reviravolta. O ator havia declarado que não pretendia trabalhar novamente com o estúdio, mesmo que oferecessem um valor alto. Contudo, essa postura parece estar mudando com a expectativa de um novo roteiro convincente que o atraia para o projeto.

O roteiro será desenvolvido por Craig Mazin e Ted Elliott, dois profissionais conhecidos no meio. Mazin, que ganhou destaque com a série “Chernobyl”, traz a experiência necessária para revitalizar a trama. Juntos, eles trabalham para criar uma história que mantenha a essência de Jack Sparrow e também atenda às expectativas de Johnny Depp, o que pode facilitar um acordo.

A importância de Depp e as expectativas da franquia

Johnny Depp é uma peça fundamental em “Piratas do Caribe”. Seu papel não só contribuiu para o sucesso da franquia, como também ajudou a arrecadar bilhões ao redor do mundo. Para os fãs, a expectativa é que seu retorno traga de volta outros atores como Keira Knightley e Orlando Bloom, ligando as histórias passadas à nova narrativa.

Embora a presença de Depp ainda não seja oficialmente confirmada, os amantes da série estão ansiosos por novidades. A Disney pretende fazer um anúncio oficial sobre o novo filme em breve, mantendo todos na expectativa sobre o que está por vir.

