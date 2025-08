Uece promove seminário sobre canabidiol e TEA para a população

No último dia 31 de julho, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) promoveu o III Seminário sobre o uso do Canabidiol no Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Auditório Central, no campus Itaperi. O evento teve como tema “Inovações Terapêuticas e Evidências Científicas” e contou com a participação de estudantes, professores, pesquisadores, profissionais de saúde, representantes de associações e familiares de pessoas com TEA. O objetivo foi abrir um espaço de diálogo sobre os avanços e desafios no uso terapêutico da cannabis medicinal.

O seminário foi parte de um projeto de pesquisa mais amplo, intitulado “Evidências para o cuidado em saúde de qualidade: revisão sistemática com metanálise sobre o Canabidiol no Transtorno do Espectro Autista”. Este trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e está vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde.

A programação do seminário incluiu sete minipalestras que abordaram tópicos como a atual situação do TEA, fundamentos sobre o sistema endocanabinoide, além de resultados de estudos pré-clínicos, clínicos e articulação de pesquisas em andamento. Os palestrantes eram pesquisadores ligados a projetos de extensão, como Conexão TEA e UniTEA, e ao Grupo de Estudos em Neuroinflamação e Neurotoxicologia, coordenado pelo professor Gislei Aragão. Após as palestras, o público pôde interagir e esclarecer dúvidas com os especialistas.

O professor Gislei Aragão comentou sobre a importância do evento, afirmando que ele fortaleceu a relação entre a universidade e a sociedade e que servirá de base para futuras colaborações e desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde. Ele destacou que o bom número de participantes e a gravação do evento para distribuição nas redes sociais demonstram o interesse no assunto, colocando a Uece como uma referência no Brasil em pesquisa sobre cannabis medicinal e seu impacto no desenvolvimento e comportamento.

Familiares de pessoas com TEA também se mostraram entusiasmados com o seminário. Karine, mãe de uma criança autista, contou que o evento foi uma oportunidade de aprender mais sobre o tratamento que já utiliza com seu filho, ressaltando a importância desse conhecimento para quem cuida de crianças autistas.

Juliana, doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem, compartilhou sua experiência pessoal com o canabidiol, destacando os benefícios que tem sentido e como o seminário a ajudou a entender mais sobre esse tratamento.

A neuropsicopedagoga Flaviana Bezerra, que participou do evento, enfatizou que adquirir conhecimento sobre o uso seguro da cannabis medicinal é crucial para orientar seus pacientes de forma adequada.

O seminário realizado em Fortaleza foi o primeiro de uma série que ocorrerá ao longo de agosto, com encontros programados em outras cidades, como Redenção e Crateús. Essa iniciativa busca ampliar a discussão sobre o uso do canabidiol no tratamento do TEA em todo o estado.