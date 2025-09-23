Glória Pires Faz Revelação Surpreendente Sobre Sua Filha

Começar uma conversa sobre Glória Pires e Cleo Pires é sempre fascinante. Essas duas atrizes, que são mãe e filha na vida real, agora compartilham também a tela em Se Eu Fosse Você 3. Este filme marca o retorno de uma franquia muito querida pelo público e destaca não apenas o talento de ambas, mas também a relação íntima que construíram fora das câmeras. Essa conexão torna a parceria delas uma verdadeira troca de afeto e profissionalismo.

Glória conta que, apesar da familiaridade facilitar a sintonia entre elas, contracenar com Cleo exige uma entrega especial. Para a atriz, Cleo é cheia de dedicação e energia. Ela enfatiza que trabalhar juntas é um processo de respeito e carinho mútuo, o que demonstra um equilíbrio interessante entre seu vínculo familiar e a seriedade do trabalho que realizam.

Bastidores marcados por leveza e cumplicidade

Cleo compartilhou que a escolha para interpretar Bia, sua personagem, não aconteceu de modo automático. Embora seja filha de Glória, ela passou por testes antes da confirmação. "Foi uma surpresa linda. Fiz o teste e fiquei muito feliz quando fui escolhida. É uma responsabilidade enorme, mas também um presente", disse Cleo, que já possui mais de 20 anos de carreira.

Nos bastidores, o clima é leve e descontraído. Apesar da pressão em algumas cenas, as duas aproveitam para se divertir. Glória revelou que as risadas foram constantes e ajudaram a aliviar o estresse das gravações. "A Cleo tem um humor afiado, o que torna tudo mais leve. É incrível acompanhar a evolução dela como artista e como mulher", ressaltou a atriz.

Essa cumplicidade também se estende para além do set de filmagem. Em suas redes sociais e entrevistas, mãe e filha trocam declarações carinhosas. Cleo costuma mencionar que vê em Glória uma referência de força e autenticidade, e a mãe não esconde o orgulho, afirmando que ver Cleo se expressando com liberdade é emocionante. "Somos muito próximas, e isso se reflete em tudo que fazemos juntas", completou Glória.

Um retrato de amor e arte

Se Eu Fosse Você 3 é mais do que só um reencontro nos cinemas. O filme celebra uma história que conecta gerações, permitindo ao público ver duas artistas de destaque dividindo a tela em uma trama recheada de humor e emoção. Para Glória e Cleo, é a chance de fortalecer ainda mais os laços que unem suas vidas e suas carreiras.

O longa não só dá continuidade a uma franquia já consagrada, mas também apresenta um retrato sensível da relação entre mãe e filha que se apoiam e se transformam juntas. É uma história que toca o coração e inspira, mostrando que os laços familiares podem ser profundos laços de aprendizado e cumplicidade.